Экономика
РБКРФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России. Это следует из сообщения РФПИ, которое поступило в РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует в «Нефтетранссервис» вместе с РФПИ
Интерфаксвчера в 10:21
Россия и Саудовская Аравия создадут компанию по лизингу самолетов в РФ
Rambler News Serviceвчера в 10:46
РФПИ, саудовский PIF и немецкая KGAL создают компанию для лизинга пассажирских самолетов в России
Вести.Финансвчера в 10:32
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:18, Ашберн
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Происшествия
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих
В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais.
РБК вчера в 15:43
Общество
Покойник развеселил родственников на своих похоронах
Lenta.ru вчера в 05:26
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
Согласно опубликованным в Сети снимкам, Lada Largus теперь можно заказать с навесным багажником Shuttle box, который ранее не был доступен для модели.
SpeedMe вчера в 07:12
Политика
Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ о санкциях против Турции.
Российская газета вчера в 20:40
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия
В Приморье при обрушении дома погибла женщина
В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
Коммерсантъ вчера в 20:06
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 13 октября в 06:06
Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Музыка
Житель Ямала исполнил хит группы Metallica на ненецком языке
Житель ямальского села Яр-Сале перепел хит группы Metallica на ненецком языке и снял видео на фоне пейзажей тундры.
АМИТЕЛ 01:30
Происшествия
В Красноярске проверяют действия полиции в адрес сына судьи
Представители красноярской полиции подчеркивают, что ни о каком покровительстве в его адрес не может быть и речи.
Хакасия-Информ вчера в 22:43
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
REGNUM вчера в 01:05
Шоу-бизнес
На ТНТ стартовало шоу «План Б» с Бузовой и Батрутдиновым
В воскресенье, 13 октября, на ТНТ стартовало новое шоу "План Б", в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов пытаются найти друг другу пару.
Piter.tv вчера в 01:51
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС вчера в 15:59
Музыка
Сергей Шнуров прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
На пресс-конференции перед выступлением лидер "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о возможной ситуации с роспуском или воссоединением коллектива.
Piter.tv 12 октября в 14:26
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского
Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.
РБК 00:00
Происшествия
В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком
Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 02:03
Политика
Бизнесмена Евгения Пригожина нашли
Уже несколько дней в СМИ и социальных сетях муссируются слухи, что петербургский бизнесмен Евгений Пригожин находился в самолете Ан-72, потерпевшем крушение в минувшую пятницу в Демократической Республике Конго.
Gazeta.SPb 01:01
Общество
Губернатор и ГФИ представили сотрудникам СГЮА врио ректора
Сегодня, 15 октября, губернатор Валерий Радаев представил коллективу Саратовской государственной юридической академии врио ректора Екатерину Ильгову.
FreeNews-Volga 01:53
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Lenta.ru вчера в 21:03
Здоровье
Лекарства предложат врачам
По данным Deloitte, большая часть фармацевтических компаний предпочла маркетинговым бонусам взаимодействие с врачами, которые непосредственно назначают препарат.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество
Роскачество провело испытания микроволновок
Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран провело веерное исследование микроволновых печей, сообщила организация.
РИА Новости 01:16
Происшествия
В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек
В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
Коммерсантъ 13 октября в 04:48
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате больше миллиарда рублей
Красная весна 12 октября в 06:03
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru вчера в 09:41
Наука
Кофе через день даст потрясающий результат. Как придать себе энергии унылой осенью
Автор блога A Life of Productivity Крис Бэйли рассказал, как получить от кофе максимум энергии с учетом науки.
Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 06:12
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44