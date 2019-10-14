Экономика
РБКРФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России. Это следует из сообщения РФПИ, которое поступило в РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:30, Вашингтон
Общество
Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением
Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Lenta.ru 09:27
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Кино
«Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём
Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.
Газета Metro 03:29
Единоборства
Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
REGNUM вчера в 07:52
Волейбол
Российские волейболисты проиграли Аргентине на Кубке мира
Матч ТВ вчера в 00:08
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
Ruposters.ru 11:26
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Здоровье
Названы признаки на коже лица, указывающие на нехватку витамина B12
Первым сигналом нехватки витамина B12 является бледность кожи лица.
Дни24 12 октября в 12:22
Футбол
Официально: Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»
Немец Доменико Тедеско в понедельник, 14 октября, назначен на должность главного тренер московского футбольного клуба "Спартак".
Вести.Ru 11:10
Армия и оружие
Украина перебросила к Петровскому бронетехнику и снайперов
Журналистская правда вчера в 08:18
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Здоровье
В Оренбурге подросток заболел мышиной лихорадкой
По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.
АиФ Оренбург 12 октября в 09:08
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Происшествия
В Перми на пешеходном переходе сбили пятерых детей
РИА Новости 11:34
Армия и оружие
Главы генштабов России и США провели телефонные переговоры
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.
Взгляд.ру 11:06
Экономика
В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента
С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 07:47
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину
Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.
Телеканал 360° 11:51
Технологии
Найдены общие недочёты российских и американских подлодок
Российский Военно-морской флот тоже не спешит заменять выпавшие плитки стелс-покрытия на своих субмаринах.
Ferra 08:22
Экономика
В России упали цены на аренду жилья
Особенно выраженной тенденция оказалась в Казани и Челябинске — аренда жилья в этих городах подешевела на шесть процентов, до среднего уровня, соответственно, в 15,6 тысячи и 11,3 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 18:16
Политика
Саммит «нормандской четверки» может пройти в ноябре
1 октября Песков сообщил о начале подготовки к саммиту в «нормандском формате», после завершения которой лидеры России, Франции, Германии и Украины сами определят дату встречи.
ФАН 09:42
Происшествия
В Чите мужчина зарезал жену на глазах у детей
В Чите задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги в Черновском районе Читы. Об этом сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю.
РИА Новости 07:54
Космос
NASA анонсирует скафандр следующего поколения для миссий Artemis
Планируется отправка американских астронавтов на Луну к 2024 году в рамках программы Artemis, поэтому космическое агентство разрабатывает более продвинутый космический костюм для следующего поколения посадочных миссий.
ГЛАС.RU 02:35
Политика
Представители украинской диаспоры призвали снять санкции против Крыма
Украинцы из разных стран призвали снять санкции против крымчан, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:43
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.
РБК 11:51