Экономика

РБКРБКРФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России. Это следует из сообщения РФПИ, которое поступило в РБК.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Россия и Саудовская Аравия создадут компанию по лизингу самолетов в РФ

Rambler News Service10:46

«Роснано» ведет переговоры с саудовскими партнерами по участию в новых проектах

ТАСС11:16

РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»

РБК11:09

РФПИ с партнерами вложат $600 млн в новую компанию по лизингу самолетов в РФ

ПРАЙМ09:43

Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует в «Нефтетранссервис» вместе с РФПИ

Интерфакс10:21

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашения по инвестициям

Коммерсантъ09:50

РФПИ, саудовский PIF и немецкая KGAL создают компанию для лизинга пассажирских самолетов в России

Вести.Финанс10:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество

Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»

«Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.
РБК 11:51
Авто

В США выставили на торги сгоревший дотла Ferrari

В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Политика

Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Единоборства

Александр Усик досрочно победил Чеза Уизерспуна

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго, победив американца Чеза Уизерспуна, который отказался от продолжения боя после седьмого раунда.
Allboxing.ru вчера в 00:43
Общество

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов

RT на русском 11:20
Политика

Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Эр-Рияд передал королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду кречета, а от него получил картину.
Ruposters.ru 11:26
Политика

Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).
ТАСС 12:16
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Политика

Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией

«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это всё было шоковой терапией», — заявил он.
RT на русском 09:31
Политика

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Политика

Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова

Lenta.ru 12:04
Политика

В Киеве к синагоге подбросили «окровавленное» чучело Коломойского

Газета.Ru 12:17
Политика

Владимир Чижов: курдов предупреждали, что США их бросят

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал в специальном интервью ТАСС о перспективах диалога по Украине, ситуации вокруг турецкой операции в Сирии, а также ответил на вопросы о взаимодействии с ЕС.
ТАСС 11:30
Происшествия

Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге

Вести.Ru 11:40
Футбол

Официально: Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»

Немец Доменико Тедеско в понедельник, 14 октября, назначен на должность главного тренер московского футбольного клуба "Спартак".
Вести.Ru 11:10
Политика

Елизавета II: Великобритания выйдет из Евросоюза 31 октября

Королева Великобритании Елизавета II подтвердила планы правительства страны выйти из Евросоюза уже 31 октября 2019 года.
ANNA-News 09:00
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

Lenta.ru 06:36
Происшествия

Отец саратовского убийцы выступил за возвращение смертной казни

News.ru 12:39
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма

Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.
RT на русском 06:23
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения заключенного в петрозаводской колонии

РБК 09:04
Происшествия

Грабители со стрельбой похитили сумку с деньгами в Москве

Грабители на трех автомобилей совершили разбой со стрельбой на Ленинском проспекте в Москве.
Газета.Ru 09:56
Происшествия

В Орске нашли расчлененное тело женщины

ТАСС 07:02
Общество

Издатель Forbes подаст в суд на группу «Сафмар»

Издатель журнала Forbes в России компания «АС РУС МЕДИА» приняла решения подать иск о защите деловой репутации к группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщил генеральный директор «АС РУС МЕДИА» Эльмар Муртазаев в Facebook.
Коммерсантъ 12:08
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru 05:26
Экономика

Расходную часть бюджета Петербурга за 9 месяцев исполнили на 66%

Расходную часть бюджета Санкт-Петербурга за 2019 год сумели исполнить на 66%, по данным на начало октября.
REGNUM 04:33
Происшествия

Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
РБК 09:52
Экономика

Половину ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга выкупит арабская компания

REGNUM 06:55
Армия и оружие

Турецкий источник обвинил курдов в освобождении боевиков ИГ из тюрьмы

Взгляд.ру 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное