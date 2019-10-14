Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России. Это следует из сообщения РФПИ, которое поступило в РБК.

РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»

Политика Путин и король Саудовской Аравии обсудили ВТС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе переговоров обсудили военно-техническое сотрудничество (ВТС).

Армия и оружие США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции Вашингтон добавил в список санкций Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.

Происшествия В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Космос Источник: запуск следующего навигационного спутника «Глонасс» отложили Планировавшийся в ноябре запуск навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк отложен на 2 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Происшествия Кафе «Набережная» загорелось в Чите «Никто не пострадал, на месте развёрнуты [необходимые] силы и средства», - уточнил Коренев.

Армия и оружие В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.

Политика «Десять дней»: Нацист Билецкий выдвинул Зеленскому ультиматум Украинский нацист, основатель запрещенного в России карательного полка «Азов»* Билецкий от имени соратников-нацистов выдвинул президенту Украины Зеленскому ряд условий, который тот, по их словам должен реализовать.

Космос Источник рассказал, когда «внук» робота «Федора» отправится на Луну Ранее в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота "Федора") Евгений Дудоров рассказал, что исследование планет Солнечной системы и Луны, возможно, будет проводиться с помощью звероподобных роботов или роботов-кентавров с торсом человека на колесной базе.

Авто Volkswagen планирует продать Lamborghini Главный исполнительный директор Volkswagen Group AG Герберт Дисс сказал по этому поводу, что концерн планирует сосредоточить внимание на своих ключевых марках — Volkswagen, Audi и Porsche «во избежание чрезмерного количества рук в одной банке с печеньем».

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Политика Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кино Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах» Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.

Общество Россиянам сообщили об изменении транспортного налога Изменения в правилах начисления транспортного налога коснулись порядка расчета сборов для легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей.

Гаджеты Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития рынка смартфонов за девять месяцев 2019 года Пресс-служба Группы «М.Видео-Эльдорадо» (относится к ПФГ «САФМАР» предпринимателя М.Гуцериева) сообщила о том, что специалисты ритейлера завершили исследование развития отечественного рынка смартфонов за первые девять месяцев текущего года.

Здоровье Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.