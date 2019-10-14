Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России. Это следует из сообщения РФПИ, которое поступило в РБК.

РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»

Волейбол Российские волейболисты обыграли Тунис на Кубке мира Мужская сборная России нанесла поражение команде Туниса на Кубке мира в Японии.

Политика Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского "Симпатии россиян в президентской гонке на Украине были однозначно на стороне Зеленского, с которым, видимо, связывались надежды на улучшение отношений между странами и восстановление мира в противовес к образу [Петра] Порошенко, который рассматривался строго негативно", — пояснила Пипия.

ЖКХ Россияне заплатят за ЖКХ по-новому В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.

Происшествия СКР проводит обыски по делу фонда Навального в 30 регионах Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что проводит обыски в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного политиком Алексеем Навальным.

Политика Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.

Общество Жители России назвали самые скучные профессии Наиболее скучные профессии назвали жители России в результате опроса, проведенного сервисом для поиска работы Superjob, передает «Российская газета».

Гаджеты Xiaomi выпустила новую версию прошивки MIUI Китайская компания Xiaomi выпустила стабильную версию программной оболочки MIUI 11, изменяющей интерфейс Andoird-устройств.

Футбол Сборная Украины обыграла португальцев и пробилась на чемпионат Европы Роналду и компания умудрились потерять очки ещё раз в матче с Сербией, поэтому для самостоятельного решения вопроса выхода в финальную стадию европейского первенства португальской сборной необходимо было набирать очки в Киеве.

Общество В Госдуму внесли законопроект о новых правилах оказания скорой помощи Бригаде скорой медицинской помощи могут дать право по согласованию со старшим врачом в экстренных случаях оказывать медицинскую помощь без письменного согласия пациента, следует из законопроекта, внесённого в Государственную думу.

Футбол УЕФА рассмотрит милитаристское празднование гола сборной Турции УЕФА рассмотрит празднование гола игроками сборной Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Албании.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Происшествия Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.

Общество Рязанским зрителям «случайно» показали эротику вместо НТВ Сотрудники провайдера кабельного телевидения "Теле-маг" из Новомичуринска Рязанской области при проведении работ по отключению аналогового сигнала перепутали кабели, в результате чего в течение нескольких минут зрители были вынуждены смотреть эротический канал вместо программ "НТВ".

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Экономика Одиннадцать лет в обед: социальные вычеты обесценились в 2,5 раза Максимальный размер суммы, от которой исчисляется социальный налоговый вычет, не меняется 11 лет и составляет 120 тыс. рублей.

Политика Конгрессмен поздравил ВМС США снимком российского крейсера Конгрессмен США Брайан Маст поздравил американские военно-морские силы с годовщиной основания, опубликовав в соцсетях снимок российского крейсера "Петр Великий".

Футбол Барриос сравнил футбол в России и Аргентине Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал об отличительных чертах российского и аргентинского футбола.

Шоу-бизнес Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.

Авто Двойной багажник получил Lada Largus Двойной багажник получил Lada Largus. Его объем 0,8 куб. м, а цена - 55 тыс. рублей.

Общество Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.