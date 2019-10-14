Экономика
РБКSaudi Aramco договорилась о первой инвестиции в Россию
Сделка с «Новометом» станет первой совместной инвестицией РФПИ и Saudi Aramco в рамках энергетической платформы на $1 млрд, созданной в 2017 году с участием PIF.
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Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует в «Нефтетранссервис» вместе с РФПИ
Интерфаксвчера в 10:21
Россия и Саудовская Аравия создадут компанию по лизингу самолетов в РФ
Rambler News Serviceвчера в 10:46
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Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
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Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Армия и оружие
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Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
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Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
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Экономика
Почему обрушились акции Яндекса
Учитывая, что сервера компании Яндекс находятся в Нидерландах, компания там же и зарегистрирована, а основными акционерами компании являются западные инвесторы, мы видим, как инвесторы стали избавляться от акций компании.
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Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне
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