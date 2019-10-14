Экономика

РБКРБКSaudi Aramco договорилась о первой инвестиции в Россию

Сделка с «Новометом» станет первой совместной инвестицией РФПИ и Saudi Aramco в рамках энергетической платформы на $1 млрд, созданной в 2017 году с участием PIF.
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Крупнейшая компания мира заинтересовалась Россией

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Интерфаксвчера в 10:21

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ПРАЙМвчера в 09:43

Россия и Саудовская Аравия создадут компанию по лизингу самолетов в РФ

Rambler News Serviceвчера в 10:46

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РБКвчера в 11:09
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Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
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У Зеленского упал рейтинг на Украине

Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 15:00
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Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

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Российская газета вчера в 10:04
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