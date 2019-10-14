Экономика

РБКРБКРФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России. Это следует из сообщения РФПИ, которое поступило в РБК.
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