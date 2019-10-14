Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России. Это следует из сообщения РФПИ, которое поступило в РБК.

РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»

Общество Объявлены лауреаты Букеровской премии В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.

Политика Путин и король Саудовской Аравии обсудили ВТС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе переговоров обсудили военно-техническое сотрудничество (ВТС).

Футбол Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020 Благодаря победе, подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.

Происшествия В «деле 27 июля» появились четыре новых фигуранта Новые фигуранты В понедельник Следственный комитет сообщил о задержании Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова по делу о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Космос Новости науки: новые луны Сатурна, Play Station 5 и температурные рекорды Новости науки \: новые луны Сатурна, Play Station 5 и температурные рекорды Из очередного выпуска программы на радио Sputnik Кыргызстан вы узнаете, какой будет самая популярная в мире игровая приставка, что произойдет, если на Земле станет в два раза жарче, и как дать имя новым лунам Сатурна.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.