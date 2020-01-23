Общество
ВедомостиРФПИ и фонд Baring Vostok покупают доли в Carprice
Консорциум инвесторов из РФПИ, фонда Baring Vostok и фондов Европы и Ближнего Востока инвестирует в онлайн-сервис продаж автомобилей Carprice, сервис доставки продуктовых наборов Elementaree и онлайн-агрегатор туристических путевок Travelata.
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Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.
Политика
Япония отказалась от Курильских островов в 1956 году
Выяснилось, что СССР вел переговолы в 1956 году с Японием, которая приняла решение временно снять курильский вопрос с повестки дня ради достижения скорейшей договоренности с Москвой о восстановлении двусторонних отношений и согласии Советского Союза на прием Японии в ООН.
Политика
Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit
Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
Политика
В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Политика
Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.
Футбол
Агент Кокорина опроверг переход форварда из «Зенита» в «Сочи»
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Первоисточником коронавируса, захватившего Китай, могут быть змеи - крайты и кобры, считают китайские исследователи.
Шоу-бизнес
Новый клип Бузовой стал мегапопулярным всего за сутки
Видео к песне уже собрала более миллиона просмотров. Результат был достигнут менее, чем за сутки. У Бузовой определенно удачный год.
Общество
Василий Голубев: «Быковская остается министром здравоохранения»
Быковская остается министром здравоохранения.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 610
Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 617.
Происшествия
На самолете, прибывшем в Пермь из Китая, обнаружен заболевший пассажир
В связи с выявлением коронавируса в Китае в России принимаются заградительные меры. В Перми рейс встретили сотрудники Роспотребнадзора.
Общество
Авиакомпания «Победа» снизила закупки российского топлива
Лоукостер «Победа» увеличил в начале 2020 года закупки топлива в иностранных аэропортах.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Общество
ФСБ: зарубежный сайт заблокирован за рассылку о «минированиях» в РФ
Сетевой ресурс, откуда поступали тысячи сообщений о «минировании» объектов в России, заблокирован.
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Наука
На челюсти человека-предшественника нашли неверно расположенный зуб мудрости
Ученые из Университета Бордо (Франция), Национального исследовательского центра эволюции человека и Университета Ровира и Виргили (Испания) обнаружили, что неверное положение зубов мудрости встречалось и у человека-предшественника (Homo antecessor).
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Экономика
Греф заявил о возможности своего ухода с поста главы Сбербанка
Покинуть пост главы Сбербанка Герман Греф может в случае изменения основного вектора развития кредитной организации.
Политика
Израиль объяснил отказы россиянам во въезде в страну
Ранее посольство России в Тель-Авиве сообщило, что более 5,7 тыс. россиян отказали во въезде в Израиль в 2019 году, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну.
Спорт
WADA на время отстранило московскую антидопинговую лабораторию
В течение определенного времени московская антидопинговая лаборатория не сможет выполнять работу, которая имеет отношение к анализам образцов крови для программы «биологический паспорт спортсмена».
Кино
Marvel ищет режиссера-женщину для съемок продолжения «Капитана Марвел»
Похоже, что продолжение довольно успешного и крайне феминистического фильма «Капитан Марвел» постарается еще больше порадовать прекрасный пол.
Происшествия
Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области
Происшествия
В Пермском крае мать убила двух своих детей
В Пермском крае местная жительница убила двух своих несовершеннолетних детей.
Технологии
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
Как оказалось, последнее обновление Windows 7 удаляет обои с рабочего стола и заменяет их на черный фон.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.