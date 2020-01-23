Консорциум инвесторов из РФПИ, фонда Baring Vostok и фондов Европы и Ближнего Востока инвестирует в онлайн-сервис продаж автомобилей Carprice, сервис доставки продуктовых наборов Elementaree и онлайн-агрегатор туристических путевок Travelata.

РФПИ и фонд Baring Vostok покупают доли в Carprice

Политика Япония отказалась от Курильских островов в 1956 году Выяснилось, что СССР вел переговолы в 1956 году с Японием, которая приняла решение временно снять курильский вопрос с повестки дня ради достижения скорейшей договоренности с Москвой о восстановлении двусторонних отношений и согласии Советского Союза на прием Японии в ООН.

Политика Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.

Политика В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.

Политика Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.

Политика Топилин назначен главой Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Наука На челюсти человека-предшественника нашли неверно расположенный зуб мудрости Ученые из Университета Бордо (Франция), Национального исследовательского центра эволюции человека и Университета Ровира и Виргили (Испания) обнаружили, что неверное положение зубов мудрости встречалось и у человека-предшественника (Homo antecessor).

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Политика Израиль объяснил отказы россиянам во въезде в страну Ранее посольство России в Тель-Авиве сообщило, что более 5,7 тыс. россиян отказали во въезде в Израиль в 2019 году, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну.