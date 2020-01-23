Общество

ВедомостиВедомостиРФПИ и фонд Baring Vostok покупают доли в Carprice

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Консорциум инвесторов из РФПИ, фонда Baring Vostok и фондов Европы и Ближнего Востока инвестирует в онлайн-сервис продаж автомобилей Carprice, сервис доставки продуктовых наборов Elementaree и онлайн-агрегатор туристических путевок Travelata.
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