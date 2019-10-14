Политика
РБКРФПИ и саудовская TAQNIA вложатся в модернизацию ракеты «Старт-1»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская инвестиционная компания TAQNIA объявили о сотрудничестве по проекту развития коммерческого использования отечественной ракеты-носителя «Старт-1». Об этом говорится в релизе РФПИ, поступившем в РБК.
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Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика
В МИД России сообщили о готовящихся консультациях по Курилам с Японией
Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что планирует в ноябре в Москве провести консультации с Японией по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.
RT на русском 04:41
Происшествия
На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание
Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Происшествия
Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Московский Комсомолец вчера в 05:45
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Политика
Сурков объявил путинизм идеологией повседневности
Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01
Здоровье
Всероссийский форум по общественному здоровью открывается в «Сколково»
Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, пройдет 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково".
ТАСС вчера в 17:14
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ
Автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.
ТАСС 01:52
Общество
В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Футбол
Тедеско проведёт первую тренировку в «Спартаке»
Немецкий специалист Доменико Тедеско проведёт первую тренировку в московском футбольном клубе «Спартак».
RT на русском 05:03
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
Токены могут выйти на биржу и до решения конфликта с властями США: сумма инвестиций со стороны американских граждан не столь велика, говорит сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис.
BFM.ru 12 октября в 15:58
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском вчера в 05:38
Культура
Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным
Газета.Ru 01:39
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
RT на русском 05:47
Футбол
Сборная России вышла на Евро-2020
Российская команда одержала седьмую победу подряд и выполнила свою задачу - сборная Станислава Черчесова вышла в финальную часть Евро-2020.
Pravda.Ru вчера в 14:25
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 00:00
Экономика
Арабская компания покупает половину торгового центра «Галерея»
АиФ Санкт-Петербург 05:38
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Киберспорт
DrDisRespect: «Fortnite больше нет, я счастлив как никогда»
CyberSport.ru 06:00
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал слухи о скорой смерти Заворотнюк
Вечерний курьер 04:49
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Гаджеты
Сервис GeForce Now появился на Android
Компания NVIDIA запустила стриминговый сервис GeForce Now на Android.
News.ru 03:44
Футбол
«Реал» намерен приобрести Руиса уже в январе
Soccer.ru 02:52
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Известия 12 октября в 03:19