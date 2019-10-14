Политика

РБКРБКРФПИ и саудовская TAQNIA вложатся в модернизацию ракеты «Старт-1»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская инвестиционная компания TAQNIA объявили о сотрудничестве по проекту развития коммерческого использования отечественной ракеты-носителя «Старт-1». Об этом говорится в релизе РФПИ, поступившем в РБК.
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РФПИ и саудовская TAQNIA вложатся в модернизацию ракеты «Старт-1»

РБК05:43

Россия и Саудовская Аравия планируют совместно запустить спутник

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РФПИ, РЖД и Saudi Railway договорились расширить железнодорожную сеть Саудовской Аравии

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Железный договор: Москва и Эр-Рияд подпишут соглашения на $2 млрд

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Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что планирует в ноябре в Москве провести консультации с Японией по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.
RT на русском 04:41
Происшествия

На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание

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Происшествия

Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Московский Комсомолец вчера в 05:45
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Lenta.ru 05:07
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Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
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Сурков объявил путинизм идеологией повседневности

Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01
Здоровье

Всероссийский форум по общественному здоровью открывается в «Сколково»

Всероссийский форум по общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения РФ, пройдет 14-15 октября на территории Московской школы управления "Сколково".
ТАСС вчера в 17:14
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

Автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.
ТАСС 01:52
Общество

В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму

В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Футбол

Тедеско проведёт первую тренировку в «Спартаке»

Немецкий специалист Доменико Тедеско проведёт первую тренировку в московском футбольном клубе «Спартак».
RT на русском 05:03
Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram

Токены могут выйти на биржу и до решения конфликта с властями США: сумма инвестиций со стороны американских граждан не столь велика, говорит сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис.
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Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском вчера в 05:38
Культура

Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным

Газета.Ru 01:39
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР

В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
RT на русском 05:47
Футбол

Сборная России вышла на Евро-2020

Российская команда одержала седьмую победу подряд и выполнила свою задачу - сборная Станислава Черчесова вышла в финальную часть Евро-2020.
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Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов

Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
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Арабская компания покупает половину торгового центра «Галерея»

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Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

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Lenta.ru 05:17
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Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

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Онколог прокомментировал слухи о скорой смерти Заворотнюк

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Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
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Компания NVIDIA запустила стриминговый сервис GeForce Now на Android.
News.ru 03:44
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«Реал» намерен приобрести Руиса уже в январе

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В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

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