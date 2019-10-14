Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская инвестиционная компания TAQNIA объявили о сотрудничестве по проекту развития коммерческого использования отечественной ракеты-носителя «Старт-1». Об этом говорится в релизе РФПИ, поступившем в РБК.

РФПИ и саудовская TAQNIA вложатся в модернизацию ракеты «Старт-1»

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