Политика

РБКРБКРФПИ и саудовская TAQNIA вложатся в модернизацию ракеты «Старт-1»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская инвестиционная компания TAQNIA объявили о сотрудничестве по проекту развития коммерческого использования отечественной ракеты-носителя «Старт-1». Об этом говорится в релизе РФПИ, поступившем в РБК.
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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