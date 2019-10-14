Политика
РБКРФПИ и саудовская TAQNIA вложатся в модернизацию ракеты «Старт-1»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская инвестиционная компания TAQNIA объявили о сотрудничестве по проекту развития коммерческого использования отечественной ракеты-носителя «Старт-1». Об этом говорится в релизе РФПИ, поступившем в РБК.
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Здоровье
Медведев расширил список жизненно важных лекарств
Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Российская газета 07:50
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку соседку, выпавшую из окна
Росбалт вчера в 16:55
Происшествия
Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Известия 08:20
Происшествия
СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»
Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
Ведомости 08:30
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере провинции Алеппо
Взгляд.ру вчера в 18:08
Политика
Преемница Меркель высказалась о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.
Газета Кемерова вчера в 21:40
Политика
Медведев отчитал губернаторов за вранье
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей.
Lenta.ru 08:04
Армия и оружие
Как Дмитрий Лавриненко стал одним из лучших танкистов Второй мировой
RT на русском 03:59
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Политика
Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность обсуждения Крыма в нормандском формате.
RT на русском 06:37
Гаджеты
Связной: россияне приобрели почти 20 млн смартфонов за девять месяцев
Ритейлер «Связной» подвёл итоги 9 месяцев 2019 года на российском рынке смартфонов.
Retail & Loyalty 03:43
Происшествия
Станцию метро «Выставочная» открыли после пожара
Станцию "Выставочная" московского метро снова открыли для пассажиров после того, как утром там случился пожар в служебном помещении.
Интерфакс 07:03
Армия и оружие
Франция вслед за США выведет своих военных из Сирии
Франция, как и США, решила вывести свои вооруженные подразделения с территории Сирии.
Слово и Дело 04:35
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу
Вести.Ru 08:45
Армия и оружие
ЕС призвал Турцию прекратить операцию в Сирии
«Совет вновь настоятельно призывает Турцию прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и вывести свои войска», — указано в сообщении.
RT на русском 08:18
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.
ТАСС 08:37
Космос
«Космокурс» планирует отправлять туристов в космос без скафандров
АиФ Нижний Новгород 07:58
Политика
Каталонских сепаратистов приговорили к срокам до 13 лет за референдум
Девять активистов приговорены к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения.
Газета.Ru 08:11
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском вчера в 02:05