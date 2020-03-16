Коронавирус
ВедомостиРФПИ инвестирует в производство экспресс-тестов на коронавирус
Массовое использование новых тестов позволит предотвратить распространение COVID-19 благодаря возможности быстрого выявления вируса у человека, полагает представитель РФПИ.
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с чего всё началось
Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестиции в производство новых тестов по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель фонда, не раскрыв деталей сделки.Ведомости08:05
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Футбол
«Реал» решил продать Бэйла
Общество
В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина
В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Как сообщает портал NOS, ученые медицинского центра Erasmus из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Шоу-бизнес
Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники
Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Политика
Власти рассматривают возможность закрытия границ
В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Происшествия
Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы
Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Общество
В Хорватии дома начали распродавать за 11 рублей
Шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Продюсер Максим Фадеев считает работу с певицей Наргиз Закировой своей самой большой ошибкой в профессиональной карьере.
Политика
Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Общество
Вирусолог рассказала, как сделать антисептик для рук
Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала "Вечерней Москве", как самим изготовить антибактериальное средство для рук.
Политика
В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Здоровье
Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса
«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.
Экономика
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова сменила имидж
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Экономика
ФРС США рекордно снизила ключевую ставку
В Федеральной резервной системе (ФРС) США в рамках борьбы с экономическими последствиями коронавируса максимально снизили ключевую ставку.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Экономика
Турагентства просят признать распространение коронавируса форс-мажором
Российские турагентства просят правительство признать распространение коронавируса форс-мажорным обстоятельством, передает ОТР сообщение ассоциация туроператоров.
Футбол
Мелкадзе помог «Тамбову» одержал первую победу в РПЛ в новом году
Нижний Новгород, 16 марта 2020, 21:24 — REGNUM 16 марта на стадионе «Нижний Новгород» в рамках последнего матча 22-го тура РПЛ встретились команды «Тамбов» и «Крылья Советов».
Политика
ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию
Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.
Общество
В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек
Власти Московской области ужесточили требования к проведению массовых мероприятий из-за распространения коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram.
Общество
Психолог объяснил у россиян отсутствие паники из-за коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nation News, клинический психолог Михаил Хорс объясняет тем, что россияне закалены испытаниями в истории своего государства.