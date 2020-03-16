Коронавирус

ВедомостиВедомостиРФПИ инвестирует в производство экспресс-тестов на коронавирус

Массовое использование новых тестов позволит предотвратить распространение COVID-19 благодаря возможности быстрого выявления вируса у человека, полагает представитель РФПИ.
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РФПИ инвестирует в производство экспресс-тестов на коронавирус

Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестиции в производство новых тестов по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель фонда, не раскрыв деталей сделки.
Ведомости08:05

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РФПИ инвестирует в производство теста на коронавирус

РБК08:23

РФПИ нашел тесты для коронавируса

Коммерсантъ08:37

В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом

РИА Новости08:23

РФПИ анонсировал запуск российско-японского теста на коронавирус

ТАСС08:37

Российско-японский тест на Covid-19 планируется внедрить в апреле

Finam.Ru08:15

РФПИ инвестирует в производство экспресс-тестов на коронавирус

Ведомости08:05

Россия и Япония разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Известия08:05
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Футбол

«Реал» решил продать Бэйла

Soccer.ru 08:17
Общество

В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина

В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Rambler News Service 09:38
Наука

В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса

Как сообщает портал NOS, ученые медицинского центра Erasmus из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Piter.tv вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники

Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Актуальные Новости 14:00
Политика

Власти рассматривают возможность закрытия границ

В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.
Коммерсантъ 12:11
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Общество

Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
78.ru 09:48
Происшествия

Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы

Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 09:17
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Газета.Ru 02:43
Энергетика

Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Российская газета 10:18
Общество

В Хорватии дома начали распродавать за 11 рублей

Московский Комсомолец 03:53
Шоу-бизнес

Максим Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Продюсер Максим Фадеев считает работу с певицей Наргиз Закировой своей самой большой ошибкой в профессиональной карьере.
Gazeta.SPb 08:52
Политика

Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 03:45
Общество

Вирусолог рассказала, как сделать антисептик для рук

Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала "Вечерней Москве", как самим изготовить антибактериальное средство для рук.
РИА Новости 13:32
Политика

В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:36
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Здоровье

Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса

«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.
ФАН вчера в 20:07
Экономика

Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей

Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Коммерсантъ 11:18
Общество

Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине

Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
REGNUM 11:45
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова сменила имидж

Экспресс газета 02:24
Общество

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
Политика

Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
RT на русском 06:51
Общество

Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
РБК 08:06
Экономика

ФРС США рекордно снизила ключевую ставку

В Федеральной резервной системе (ФРС) США в рамках борьбы с экономическими последствиями коронавируса максимально снизили ключевую ставку.
МИР 24 вчера в 17:42
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Kaluga-poisk.ru 02:57
Экономика

Турагентства просят признать распространение коронавируса форс-мажором

Российские турагентства просят правительство признать распространение коронавируса форс-мажорным обстоятельством, передает ОТР сообщение ассоциация туроператоров.
Общественное телевидение России 06:33
Футбол

Мелкадзе помог «Тамбову» одержал первую победу в РПЛ в новом году

Нижний Новгород, 16 марта 2020, 21:24 — REGNUM 16 марта на стадионе «Нижний Новгород» в рамках последнего матча 22-го тура РПЛ встретились команды «Тамбов» и «Крылья Советов».
REGNUM 14:24
Политика

ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию

Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.
ТАСС 12:06
Общество

В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек

Власти Московской области ужесточили требования к проведению массовых мероприятий из-за распространения коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram.
РБК 13:52
Общество

Психолог объяснил у россиян отсутствие паники из-за коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nation News, клинический психолог Михаил Хорс объясняет тем, что россияне закалены испытаниями в истории своего государства.
ToDay News Ufa 09:00
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