Коронавирус

РБКРБКРФПИ инвестирует в производство теста на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовится инвестировать в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Инвестиции одобрены наблюдательным советом, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.
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РФПИ анонсировал запуск российско-японского теста на коронавирус

ТАСС08:37

РФПИ нашел тесты для коронавируса

Коммерсантъ08:37

Российско-японский тест на Covid-19 планируется внедрить в апреле

Finam.Ru08:15

РФПИ инвестирует в производство теста на коронавирус

РБК08:23

РФПИ работает с кабмином над внедрением новых тестов на коронавирус

Газета.Ru08:17

В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом

РИА Новости08:23

Россия и Япония разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Известия08:05
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Общество

В Киеве ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

"С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан", - сказано в сообщении пресс-службы столичного мэра.
ТАСС 05:42
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
РИА Новости 09:42
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Общество

Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусом в России

Голикова отметила, что сегодня в России каждый день производится порядка 100 тыс. тест-систем по выявлению коронавируса.
Известия 09:06
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Политика

Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
News.ru 09:32
Здоровье

В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
АБН 09:09
Экономика

Bloomberg: Доллар может подорожать на 30% до 97 рублей

Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на расчеты собственных аналитиков.
БИЗНЕС Online 09:22
Космос

В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru вчера в 01:10
Общество

ЦБ предупреждает: наличные деньги могут переносить коронавирус

Наличные деньги теоретически могут быть каналом распространения вирусов, наиболее безопасно во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться за товары и услуги бесконтактно.
Вести.Ru 09:01
Армия и оружие

Аналитик: Турция может иметь военное преимущество над Россией в Сирии

«Общее военное превосходство России не переводится в превосходство сил на местах на северо-западе Сирии», — указывает автор в статье для The National Interest, имея в виду сирийскую провинцию Идлиб, где сирийские правительственные войска и поддерживаемые Турцией повстанцы яростно боролись за контроль над этим районом.
Московский Комсомолец Турция 05:01
Экономика

Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:40
Политика

Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной

Власти Крыма попросили федеральные органы власти закрыть участок госграницы с Украиной на севере полуострова для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:28
Шоу-бизнес

Внук певицы Ирины Аллегровой вырос настоящим красавцем

Поклонники певицы помнят ее внука еще с тех пор, когда он был совсем маленьким. Тогда Ирина часто брала его на гастроли и свои концерты.
RuNews24.ru 07:31
Общество

Жители Новосибирска потребовали переименовать улицу Терешковой

Группа жителей новосибирского Академгородка выступила с идеей переименовать улицу имени Валентины Терешковой, поскольку теперь она «олицетворяет иные ценности», и создала соответствующую петицию.
Sibnet Новости 02:43
Спорт

Гандбольный «Спартак» будет переименован в ЦСКА

Газета.Ru 09:40
Хоккей

«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:41
Экономика

Правительство принимает новые меры по борьбе с коронавирусом

Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал принимаемые меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Первый Тульский 04:00
Авто

Ford приостановил работу испанского завода из-за коронавируса

Популярная механика 06:50
Общество

Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса на транспорте

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.
RT на русском 09:20
Здоровье

США предупредили о второй волне заражения коронавирусом в Китае

Как отметил Энтони Фаучи, что после того, как Китай начнет возвращаться к обычной жизни, по мере снятия введенных ранее ограничений в стране может начаться новая волна заражения COVID-19, но в США надеются, что этого не произойдет.
Актуальные Новости вчера в 14:44
Экономика

Путин обсудил с главой ВТБ переход «на цифру»

Банк принял амбициозную программу "600 дней" - полный переход на новую цифровую основу для удобства клиентов.
Российская газета 08:23
Общество

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
РБК 08:49
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» трех вылетевших из Москвы рейсов

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, анонимные письма пришли на электронный ящик столичного Шереметьево.
Российская газета 09:06
Общество

В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Российская газета 04:00
Гаджеты

Эксперты назвали самые невыгодные для инвестиций смартфоны

Эксперты из BankMyCel назвали невыгодные для инвестиций смартфоны, которые люди готовы покупать в кредит.
Актуальные Новости вчера в 03:52
Космос

Астронавты МКС съели первый выращенный в космосе салат

Астронавты, работающие на МКС, съели первый выращенный в космосе салат-латук.
Актуальные Новости вчера в 04:03
Технологии

Генерирующий снимки обнаженных женщин сайт появился в Сети

Стартап, продающий снимки несуществующих и голых женщин, запустили в Интернете. Каждая фотография генерируется с помощью нейросети.
iReactor 04:00
Происшествия

У вернувшейся из Германии кировчанки подтвердили коронавирус

У жительницы Кирова, которая ранее вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции, подтвердили коронавирус.
Российская газета 09:21
Армия и оружие

National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой

Журнал The National Interest посвятил материал российскому истребителю Су-35.
Российская газета вчера в 06:06
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