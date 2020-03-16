Коронавирус
РБКРФПИ инвестирует в производство теста на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовится инвестировать в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Инвестиции одобрены наблюдательным советом, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.
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Общество
В Киеве ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса
"С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан", - сказано в сообщении пресс-службы столичного мэра.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель
По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Общество
Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусом в России
Голикова отметила, что сегодня в России каждый день производится порядка 100 тыс. тест-систем по выявлению коронавируса.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Политика
Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
Здоровье
В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек
В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
Экономика
Bloomberg: Доллар может подорожать на 30% до 97 рублей
Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на расчеты собственных аналитиков.
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Общество
ЦБ предупреждает: наличные деньги могут переносить коронавирус
Наличные деньги теоретически могут быть каналом распространения вирусов, наиболее безопасно во время вспышки коронавирусной инфекции расплачиваться за товары и услуги бесконтактно.
Армия и оружие
Аналитик: Турция может иметь военное преимущество над Россией в Сирии
«Общее военное превосходство России не переводится в превосходство сил на местах на северо-западе Сирии», — указывает автор в статье для The National Interest, имея в виду сирийскую провинцию Идлиб, где сирийские правительственные войска и поддерживаемые Турцией повстанцы яростно боролись за контроль над этим районом.
Экономика
Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной
Власти Крыма попросили федеральные органы власти закрыть участок госграницы с Украиной на севере полуострова для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Внук певицы Ирины Аллегровой вырос настоящим красавцем
Поклонники певицы помнят ее внука еще с тех пор, когда он был совсем маленьким. Тогда Ирина часто брала его на гастроли и свои концерты.
Общество
Жители Новосибирска потребовали переименовать улицу Терешковой
Группа жителей новосибирского Академгородка выступила с идеей переименовать улицу имени Валентины Терешковой, поскольку теперь она «олицетворяет иные ценности», и создала соответствующую петицию.
Спорт
Гандбольный «Спартак» будет переименован в ЦСКА
Хоккей
«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Экономика
Правительство принимает новые меры по борьбе с коронавирусом
Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал принимаемые меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Авто
Ford приостановил работу испанского завода из-за коронавируса
Общество
Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса на транспорте
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.
Здоровье
США предупредили о второй волне заражения коронавирусом в Китае
Как отметил Энтони Фаучи, что после того, как Китай начнет возвращаться к обычной жизни, по мере снятия введенных ранее ограничений в стране может начаться новая волна заражения COVID-19, но в США надеются, что этого не произойдет.
Экономика
Путин обсудил с главой ВТБ переход «на цифру»
Банк принял амбициозную программу "600 дней" - полный переход на новую цифровую основу для удобства клиентов.
Общество
Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции
Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» трех вылетевших из Москвы рейсов
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, анонимные письма пришли на электронный ящик столичного Шереметьево.
Общество
В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Гаджеты
Эксперты назвали самые невыгодные для инвестиций смартфоны
Эксперты из BankMyCel назвали невыгодные для инвестиций смартфоны, которые люди готовы покупать в кредит.
Космос
Астронавты МКС съели первый выращенный в космосе салат
Астронавты, работающие на МКС, съели первый выращенный в космосе салат-латук.
Технологии
Генерирующий снимки обнаженных женщин сайт появился в Сети
Стартап, продающий снимки несуществующих и голых женщин, запустили в Интернете. Каждая фотография генерируется с помощью нейросети.
Происшествия
У вернувшейся из Германии кировчанки подтвердили коронавирус
У жительницы Кирова, которая ранее вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции, подтвердили коронавирус.
Армия и оружие
National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой
Журнал The National Interest посвятил материал российскому истребителю Су-35.