Коронавирус

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовится инвестировать в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Инвестиции одобрены наблюдательным советом, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.
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РФПИ инвестирует в производство экспресс-тестов на коронавирус

Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестиции в производство новых тестов по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель фонда, не раскрыв деталей сделки.
Ведомости08:05

Подробнее о событии

РФПИ анонсировал запуск российско-японского теста на коронавирус

ТАСС08:37

РФПИ инвестирует в производство экспресс-тестов на коронавирус

Ведомости08:05

В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом

РИА Новости08:23

РФПИ инвестирует в производство теста на коронавирус

РБК08:23

Российско-японский тест на Covid-19 планируется внедрить в апреле

Finam.Ru08:15

РФПИ нашел тесты для коронавируса

Коммерсантъ08:37

Россия и Япония разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Известия08:05
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Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Экономика

Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»

РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Деловое.ТВ 09:43
Спорт

Минспорта отменило все международные соревнования в России

Министерство спорта России приняло решение отменить на территории государства проведение всех международных спортивных соревнований с 16 марта и до особого разрешения.
News.ru 10:09
Общество

Голикова рассказала, кому надо провериться на коронавирус

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что всем гражданам РФ нет необходимости обращаться за тестированием на коронавирусную инфекцию, это следует сделать вернувшимся из неблагоприятных с точки зрения распространения нового коронавируса стран или "контактным" с такими лицами.
РИА Новости 12:48
Политика

Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса

Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
News.ru 05:28
Происшествия

Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы

Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 09:17
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Газета.Ru 03:50
Общество

В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы

В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:56
Политика

Ростуризм назвал страны, которые лучше не посещать из-за коронавируса

«С 16.03.2020 г. будет временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно», — сообщили в Ростуризме.
Магсити74 11:34
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

RT на русском 12:47
Общество

«Вкусвилл» сообщил о сложностях с доставкой продуктов

В связи с возросшим спросом на доставку из-за коронавируса, приложение ретейлера «Вкусвилл» сбоит.
РБК 11:47
Общество

Умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов

В Санкт-Петербурге умер один из основателей «Гражданской обороны» Константин Рябинов.
Lenta.ru 12:34
Гаджеты

Nokia выпустила новый недорогой смартфон Nokia C2

Astera 01:44
Финансы

На открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля

В воскресенье, 15 марта, стало известно о том, что на открытии торгов курсы доллара и евро потеряли больше рубля.
Деловое.ТВ вчера в 03:56
Общество

«Яндекс» создал онлайн-карту распространения коронавируса в России

На сервисе "Яндекс.Карты" появился специальный раздел, где в режиме онлайн можно видеть, как коронавирус распространяется по России и миру.
Российская газета 02:14
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли доступ

Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 11:59
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Политика

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
РБК 10:41
Политика

Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают

Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.
REGNUM 10:47
Общество

Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:25
Экономика

Костин заявил о планах трансформации ВТБ на новой цифровой основе

Интерфакс 08:02
Наука

Свитки Мертвого моря из вашингтонского музея оказались подделкой

Газета.Ru 11:23
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены

Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
АБН 06:54
Политика

Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии

Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.
RT на русском 12:33
Шоу-бизнес

Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном

Недавно Джиган сообщил поклонникам, что выписался из клиники, где проходил лечение от зависимости.
WomanHit.ru 11:56
Политика

Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса

15 марта Telegram-канал «Свои да наши» сообщил, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в России режима ЧС с открытой датой.
РБК 07:24
Экономика

Названы сроки полного восстановления валютного рынка

"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Российская газета 14 марта в 23:00
Общество

Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине

Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
REGNUM 11:45
Шоу-бизнес

Симоньян сообщила о новой беременности

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Газета.Ru 03:43
Политика

Зеленский призвал украинцев сидеть дома и закрыл метро

Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине.
SM News 12:21
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