Коронавирус
КоммерсантъРФПИ нашел тесты для коронавируса
Фонд прямых инвестиций вложится в новый проект В России могут появиться новые системы для оперативного выявления коронавирусной инфекции COVID-19. В их производство инвестирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), в котором заявляют, что продукт будет доступен уже в мае 2020 года.
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с чего всё началось
Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестиции в производство новых тестов по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель фонда, не раскрыв деталей сделки.Ведомости08:05
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Политика
Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают
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