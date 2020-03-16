Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестиции в производство новых тестов по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель фонда, не раскрыв деталей сделки.

с чего всё началось

Фонд прямых инвестиций вложится в новый проект В России могут появиться новые системы для оперативного выявления коронавирусной инфекции COVID-19. В их производство инвестирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), в котором заявляют, что продукт будет доступен уже в мае 2020 года.

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