Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРФПИ нашел тесты для коронавируса

Фонд прямых инвестиций вложится в новый проект В России могут появиться новые системы для оперативного выявления коронавирусной инфекции COVID-19. В их производство инвестирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), в котором заявляют, что продукт будет доступен уже в мае 2020 года.
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с чего всё началось

РФПИ инвестирует в производство экспресс-тестов на коронавирус

Наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестиции в производство новых тестов по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель фонда, не раскрыв деталей сделки.
Ведомости08:05

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РФПИ анонсировал запуск российско-японского теста на коронавирус

ТАСС08:37

РФПИ нашел тесты для коронавируса

Коммерсантъ08:37

РФПИ инвестирует в производство экспресс-тестов на коронавирус

Ведомости08:05

РФПИ инвестирует в производство теста на коронавирус

РБК08:23

Российско-японский тест на Covid-19 планируется внедрить в апреле

Finam.Ru08:15

В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом

РИА Новости08:23

Россия и Япония разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Известия08:05
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Политика

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
РБК 10:41
Общество

В Москве запрещены все массовые уличные мероприятия

На мероприятия в помещениях, согласно распоряжению градоначальника, больше не могут собираться свыше 50 человек.
Эхо Москвы 09:54
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
BFM.ru 08:50
Происшествия

Самолет штатно сел в Перми после сообщения о «минировании»

Вылетевший в Пермь из Москвы самолет, в отношении которого была получена угроза "минирования", благополучно сел в аэропорту Большое Савино, рассказал РИА Новости представитель аэропорта.
РИА Новости 10:41
Экономика

Правительство РФ подготовило антикризисный план из-за коронавируса

План поддержки экономики из-за эпидемии коронавируса подготовило правительство России, передают 16 марта «Ведомости».
Красная весна вчера в 23:27
Экономика

Белоусов: экономика России испытывает двойной удар

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса 15 марта заявил, что экономика РФ испытывает двойной удар: от снижения цен на нефть и от сокращения рынков сбыта из-за коронавируса.
Парламентская газета 09:14
Политика

Россия закрыла границу с Белоруссией

Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Интерфакс 02:36
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Газета.Ru 11:13
Экономика

Костин заявил о планах трансформации ВТБ на новой цифровой основе

Интерфакс 08:02
Культура

Марина Орлова рассказала о съемках сериала про Юлию Началову

Актриса Марина Орлова, которая сыграет главную роль в фильме о жизни Юлии Началовой, поделилась подробностями, происходящими на съемочной площадке.
Bimru.ru 10:40
Общество

Nioh 2 возглавила британскую розницу

На прошлой неделе вышла первая крупная новинка года, которой и удалось возглавить свежие чарты британской розницы.
Игромания.ру 10:17
Армия и оружие

США прекратили переброску военных в Европу из-за коронавируса

Минобороны США остановило переброску военных в Европу на учения Defender Europe из-за пандемии коронавируса, сообщает Европейское командование США.
РИА Новости 11:20
Армия и оружие

Индия получит российские С-400 до конца 2024 года

Москва, 16 марта 2020, 12:41 — REGNUM Россия до конца 2024 года поставит Индии все системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, оговорённые контрактом.
REGNUM 05:41
Футбол

Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России

Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 10:33
Экономика

ФРС США снизила ключевую ставку практически до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет в стране функции Центробанка, снизила ключевую ставку почти до нуля.
News.ru вчера в 17:34
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Хоккей

«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»

Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Чемпионат вчера в 04:05
Общество

Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро

Власти Франции оштрафовали американскую Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства торговой сетью компании.
Интерфакс 06:11
Армия и оружие

Аналитик: Турция может иметь военное преимущество над Россией в Сирии

Аналитик полагает, что если Турция и Россия вступят в прямое боевое столкновение, то, несмотря мощь российских ВС, преимущество окажется на стороне Анкары.
Военное дело 10:19
Футбол

«Очень сильный удар». Федун — о влиянии падения цен на нефть и курса рубля на «Спартак» и Россию

Президент московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, как падение нефтяных котировок и курса рубля скажется на зарплатах футболистов, а также профессиональном спорте.
Sport24.ru 10:25
Футбол

Слуцкий выложил видео побитого бойца, похожего на Дзюбу

Бомбардир.ру вчера в 07:18
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда 14 марта в 19:20
Политика

Путин создал рабочую группу по противодействию коронавирусу

В деятельность рабочей группы Путин рекомендовал принять участие главам регионов, где были выявлены случаи коронавируса.
Inkazan 02:48
Общество

В российских школах могут продлить каникулы из-за коронавируса

В России рассматривают возможность продления школьных каникул из-за распространяющего коронавируса. О таких мерах сообщают в правительстве.
Летидор 08:40
Происшествия

На Урале полиция нашла туристку, уклонившуюся от карантина

В городе Миасс Челябинской области полиция разыскала вернувшуюся из Италии туристку, которая уклонялась от прохождения карантина, проигнорировав предписания медиков и постановление суда.
Российская газета 07:40
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Происшествия

Липчане не дают проехать машинам по улице Индустриальная

КП - Липецк 10:34
Общество

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости 02:05
Политика

Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают

Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.
REGNUM 10:47
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