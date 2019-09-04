Экономика
ТАССРФПИ на ВЭФ обсудит с китайскими инвесторами их участие в нацпроектах
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудит с китайскими инвесторами возможность их участия в финансировании нацпроектов, сообщил в среду журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Lenta.ru 02:04
Общество
Заработал сервис мгновенной выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Коммерсантъ вчера в 06:05
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Экономика
На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты
Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).
Взгляд.ру 05:13
Транспорт
Орешкин поддержал продление трассы Москва–Владимир до Екатеринбурга
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин назвал целесообразным продление в перспективе трассы Москва–Владимир до Екатеринбурга.
Известия 03:46
Авто
АвтоВАЗ в августе увеличил продажи в России на 5%
С января по август 2019 года дилеры LADA реализовали в России 233 684 автомобиля, что на 2,5% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня 05:16
Экономика
На Камчатке создадут курорт международного класса
Предполагается, что парк "Три вулкана" станет курортом международного уровня и привлечет как российских, так и зарубежных туристов.
Российская газета 04:34
Политика
В Италии наконец сформировали правительственную коалицию
Ранее президент Италии Серджо Маттарелла поручил сформировать новое правительство страны. Оно, возможно, заработает уже в этот четверг.
Русская Планета 01:11
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Гаджеты
Google выпустила стабильную версию Android 10
Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM 04:44
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Шоу-бизнес
Тарасов продает построенный с Бузовой особняк
Обнародованы данные о стоимости жилья футболиста Дмитрий Тарасов собрался продать роскошный дом, который начал строить, находясь в браке с Ольгой Бузовой.
WomanHit.ru 03:57
Здоровье
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Министерство здравоохранения России постарается провести регистрацию сильнодействующего лекарственного препарата «Фризиум» в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя.
Известия 00:53
Армия и оружие
Шойгу: Отношения РФ и Китая вступают в новую стадию развития
Глава российского военного ведомства напомнил, что регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, осуществляются контакты между генштабами, видами вооруженных сил и родами войск, органами военного управления, приграничными округами и военно-учебными заведениями.
Российская газета 05:03
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Происшествия
В Омске 4-летнего мальчика убило током
Согласно версии следствия, около 17:00 3 сентября в частном доме Ленинского округа Омска 4-летний мальчик в присутствии матери, которая готовила еду, играл под кухонным столом, где были разбросаны электрические провода под напряжением, и погиб.
Город55.ру 04:34
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Футбол
Футболисты сборной России поздравили Зобнина с рождением дочери
Футболисты сборной России начали занятие с поздравлений полузащитника Романа Зобнина, у которого накануне родилась дочь, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Чемпионат 04:08
Авто
Bugatti отныне не станет гоняться за рекордами
Bugatti поставила перед собой цель получить звания первого автоконцерна, который преодолел барьер в 300 миль/ч, и теперь, когда корпорация смогла достичь этого, гонка за рекордом была завершена.
Car.ru 00:11
Политика
В России начнется разработка сверхзвукового пассажирского самолета
В России может начаться разработка техзадания для пассажирского сверхзвукового самолета, сообщает 4 сентября «Ведомости» со ссылкой на заявление главы министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Хакасия-Информ вчера в 22:13
Экономика
НОВАТЭК договорился о выходе на СПГ-рынок Индии
НОВАТЭК подписал с индийской компанией H-Energy Global Ltd меморандум в области поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Индию на долгосрочной основе.
РБК 04:40
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Здоровье
В Югре ребенку предоставят не зарегистрированные в России лекарства
Родителям удалось отстоять право ребенка на препараты, несмотря на то, что ранее суд уже отказал им в предоставлении лекарств за счет окружного бюджета.
ФедералПресс 03:16
Шоу-бизнес
16-летняя дочь Игоря Крутого пришла в школу в мини-шортах и коротком топе
Примечательно, что супруга Игоря Крутого Ольга постоянно проживает в Нью-Джерси вместе с их дочерью Сашей, которая появилась на свет в 2001 году.
Вокруг ТВ 03:52
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46