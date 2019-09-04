Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудит с китайскими инвесторами возможность их участия в финансировании нацпроектов, сообщил в среду журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

РФПИ на ВЭФ обсудит с китайскими инвесторами их участие в нацпроектах

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