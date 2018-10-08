Экономика
ТАССРФПИ на ВЭФ обсудит с китайскими инвесторами их участие в нацпроектах
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудит с китайскими инвесторами возможность их участия в финансировании нацпроектов, сообщил в среду журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:55, Вашингтон
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Lenta.ru 02:04
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости вчера в 08:16
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РБК вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике
Телеканал 360° 01:51
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Общество
В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой
До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском вчера в 12:56
Путешествия
С начала года курорты Кубани посетили свыше 13,5 млн туристов
В летние месяцы в Краснодарском крае отдохнули 10,5 миллионов человек С начала года курорты Краснодарского края посетили 13,5 млн туристов, самый высокий турпоток зафиксирован в летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн человек, об этом ТАСС рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.
АиФ Краснодар 02:19
Происшествия
В Кемерове отец подарил грудного ребёнка соседке
В Кемерово в полицию поступил сигнал от работников поликлиники, которые рассказали, что жительница микрорайона Южный принесла им 1,5-месячного ребёнка.
Сибдепо 01:32
Политика
Власти Гонконга готовы пойти на уступки протестующим, узнали СМИ
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что готова пойти на уступки протестующим и отказаться от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.
Газета.Ru 02:37
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд
Дождь вчера в 14:42
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не исключил перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Интерфакс 03:38
Политика
Парламент Украины отменил депутатскую неприкосновенность
Верховная рада проголосовала за окончательное одобрение законопроекта, отменяющего депутатскую неприкосновенность, сообщил украинский телеканал «112».
Коммерсантъ вчера в 06:04
Политика
В донецкой Горловке ВСУ обстреляли детский сад
Капитал страны 02:46
Шоу-бизнес
После развода Григорьев-Апполонов собрался на «Дом-2» и к Гузеевой
У себя на странице Григорьев-Апполонов признался, что продюсеры ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова разбудили его ни свет ни заря и позвали поговорить в программу про развод с Марией.
WMJ.ru 02:29
Наука
Ученые назвали напиток, который может «убить» здорового человека
Еще одно исследование ученых, которое охватило более ста тысяч жителей Франции, показало, что употребление одного маленького стакана сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.
Петрозаводск говорит 00:57
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Экономика
Рынок вейпов и электронных сигарет вырастет к 2023 году в пять раз
Российский рынок никотиносодержащих продуктов — электронных систем доставки никотина, систем нагревания табака, вейпов — с 2018 года по 2023 год увеличится на 411,1%, до $3,7 млрд, прогнозируют аналитики консалтинговой компании Euromonitor International в ежегодном отчете о табачном рынке (результаты есть в распоряжении РБК).
РБК 03:05
Политика
Иран вернётся к соблюдению СВПД при получении кредита на $15 млрд
Заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Ирана вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд.
RT на русском 01:39
Общество
Регионы получат 4 тыс. машин скорой помощи и школьных автобусов
Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в регионы будут поставлены более 1,55 тыс. автомобилей скорой помощи и более 2,45 тыс. школьных автобусов.
Взгляд.ру вчера в 14:52
Технологии
Huawei планирует выделять более $300 млн в год на финансирование университетов
Huawei планирует тратить более $300 млн в год на финансирование исследований для университетов, заявил президент института стратегических исследований компании Уильям Сюй на мероприятии в городе Чэнду на юго-западе Китая.
Вести.Финанс вчера в 09:58
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.
Известия 02 сентября в 16:00
Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10