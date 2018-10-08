Экономика
ТАССРФПИ на ВЭФ обсудит с китайскими инвесторами их участие в нацпроектах
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) обсудит с китайскими инвесторами возможность их участия в финансировании нацпроектов, сообщил в среду журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:57, Вашингтон
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Говорить о реальном переходе на четырехдневную рабочую неделю пока рано, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета 02:51
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском 02 сентября в 14:40
Общество
Заработал сервис мгновенной выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Коммерсантъ вчера в 06:05
Происшествия
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 09:48
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Политика
Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
РБК 02:14
Авто
Porsche Taycan сфотографировали перед официальным дебютом
Серия изображений Porsche Taycan была опубликована в Сети перед предстоящим онлайн-дебютом электрического седана, который пройдет до автосалона во Франкфурте.
32CARS.ru 00:41
Авто
АвтоВАЗ сделал макет новой Lada Vesta FL
Первый макет будущего автомобиля с другим «передком», задней частью и новой панелью приборов сделали в Научно-техническом центре (НТЦ) «АвтоВАЗа».
Автоновости дня 01:10
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Происшествия
Пропавшая восьмилетняя девочка в Липецкой области нашлась в Москве
Газета.Ru вчера в 16:11
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Политика
Украинский эксперт предупредил об угрозе блэкаута
Американский СПГ, который Польша будет продавать Киеву, не покроет дефицит газа на Украине, которой грозит блэкаут.
РИА Новости вчера в 22:28
Армия и оружие
Стоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30%
Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:22
Экономика
СМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию
На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.
РБК вчера в 22:35
Политика
Украинского политолога выгнали из студии российского телеканала
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1".
Rambler News Service вчера в 00:20
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера
Под снимком вдова известного рэпера поделилась историей появления этого растения в доме.
Woman.ru вчера в 11:30
Политика
Путин поручил установить доплаты медработникам первой помощи
В России медицинским работникам, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, будут установлены дополнительные выплаты.
REGNUM 00:42
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Авто
Опубликованы изображения обновленного ВАЗ-2102
В Сети появились рендеры современной интерпретации классического ВАЗ-2102.
SpeedMe вчера в 03:48
Технологии
Правительство разрешит МФЦ собирать биометрические данные россиян
Осенью кабмин может разрешить отделениям многофункциональных центров (МФЦ) собирать биометрические данные россиян для удаленного пользования госуслугами.
ФедералПресс вчера в 23:59
Происшествия
Военные нашли пропавшего 13 дней назад в приморском лесу подростка
В Приморье военнослужащие Восточного военного округа нашли подростка, который пропал 13 дней назад.
Газета.Ru 01:19
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Политика
Иран потребовал миллиарды за возвращение к ядерной сделке
Власти Ирана согласятся вернуться к исполнению условий ядерной сделки 2015 года — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — в том случае, если стране предоставят кредиты на 15 миллиардов долларов, как предлагала Франция.
Lenta.ru 02:48
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru вчера в 10:48
Происшествия
В Северном Тушино нашли задушенную в ванной москвичку
Инцидент произошел 2 сентября в районе Северное Тушино. Полицейские обнаружили труп 32-летней москвички.
Вести Подмосковья 01:44
Футбол
Жирков рассказал, что его раздражало в Англии
Бывший защитник «Челси» Юрий Жирков вспомнил свои выступления за лондонцев, а также рассказал, что ему помешало закрепиться в составе синих.
Матч ТВ 02:53
Происшествия
Автомобиль въехал в остановку в Пскове
Легковой автомобиль в среду утром въехал в остановку в Пскове, в результате ДТП водитель погиб, пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
ТАСС 02:33
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17