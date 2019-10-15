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"На полях визита РФПИ и партнерами из ОАЭ, среди которых суверенный фонд страны Mubadala Investment Company, будет подписано 10 инвестиционных соглашений в таких секторах, как высокие технологии (в том числе, развитие искусственного интеллекта), здравоохранение, добыча полезных ископаемых, логистика, промышленное производство на сумму более 1,3 миллиарда долларов", - отметили в РФПИ.
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