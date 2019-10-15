Политика
РИА НовостиРФПИ на полях визита Путина в ОАЭ подпишет десять инвестсоглашений
"На полях визита РФПИ и партнерами из ОАЭ, среди которых суверенный фонд страны Mubadala Investment Company, будет подписано 10 инвестиционных соглашений в таких секторах, как высокие технологии (в том числе, развитие искусственного интеллекта), здравоохранение, добыча полезных ископаемых, логистика, промышленное производство на сумму более 1,3 миллиарда долларов", - отметили в РФПИ.
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РФ и ОАЭ заключили ряд соглашений в ходе визита в страну президента РФ
Будущее России. Национальные проекты07:51
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Представители красноярской полиции подчеркивают, что ни о каком покровительстве в его адрес не может быть и речи.
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Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.
Авто
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Новый Copen GR SPORT — это двухместный спортивный автомобиль с откидным верхом, выполненный в стилистике первых спортивных автомобилей серии «GR».
Армия и оружие
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Гаджеты
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Помимо мощнейшего чипа, устанавливаемого в Android-смартфоны, новый флагман Realme получил четырехмодульную камеру с разрешением 64 мегапикселя - похожую имеет "бюджетный монстр" Redmi Note 8 Pro.
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Новой женщиной-кошкой в «Бэтмене» станет актриса Зои Кравиц
Американская актриса Зои Кравиц сыграет роль женщины-кошки в новом фильме «Бэтмен».
Культура
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Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».
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Гидрометцентр предупредил о резком скачке атмосферного давления
Гидрометцентр России сообщил о резком повышении атмосферного давления во вторник, 15 октября, в центральной части страны.
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В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»
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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 октября заявил президент Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Экономика
Аналитики спрогнозировали кризис рефинансирования в российских банках
В 2020 году российский банковский сектор может столкнуться с локальным кризисом рефинансирования, заявил на конференции Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства Валерий Пивень.
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.