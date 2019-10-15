"На полях визита РФПИ и партнерами из ОАЭ, среди которых суверенный фонд страны Mubadala Investment Company, будет подписано 10 инвестиционных соглашений в таких секторах, как высокие технологии (в том числе, развитие искусственного интеллекта), здравоохранение, добыча полезных ископаемых, логистика, промышленное производство на сумму более 1,3 миллиарда долларов", - отметили в РФПИ.

РФПИ на полях визита Путина в ОАЭ подпишет десять инвестсоглашений

Происшествия На украинскую звезду напали ромы Украинскую актрису и телеведущую Руслану Писанку в Киеве на вокзале попытались ограбить представители ромской национальности, как она сама рассказала в фейсбуке.

Происшествия Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.

Армия и оружие В Пентагоне сообщили о сдаче Манбиджа российским войскам США договорились с Россией о передаче контроля над сирийским Мандбиджем, городом на северо-востоке провинции Алеппо, сообщает Newsweek со ссылкой на высокопоставленного источника в Пентагоне.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Политика В Белоруссии по запросу США задержана россиянка "Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.

Хоккей Аферист вынудил родителей хоккеиста продать квартиру ради НХЛ Родителям Денис показал удостоверение хоккейного агента, после чего заявил, что может помочь устроить Рината в НХЛ через свои связи, но это будет стоить 1,5 миллиона рублей.

Шоу-бизнес Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.

Здоровье В Севастополе станет больше поликлиник Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин подтверждает: первичное звено — самое слабое на сегодняшний момент в системе регионального здравоохранения.

Происшествия В СКР научились устанавливать личности преступников в масках Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.

Авто Представили «подогретый» родстер Daihatsu Copen GR Sport Новый Copen GR SPORT — это двухместный спортивный автомобиль с откидным верхом, выполненный в стилистике первых спортивных автомобилей серии «GR».

Общество Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".

Политика Спикер совета кантонов Швейцарии раскритиковал меры РФ против Грузии Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 октября заявил президент Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.