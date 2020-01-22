Экономика
РБКРФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов
Расширение возможностей фонда позволит значительно нарастить инвестиции и от российских компаний, в том числе в национальные проекты, пояснил Дмитриев. Также совместно с Минфином РФПИ планирует создать Инфраструктурный фонд, который может начать работу уже в этом году, рассказал Дмитриев.
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Технологии
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
При выборе приложения производитель гаджета должен будет руководствоваться следующими критериями: право на ПО принадлежит российскому лицу; ПО реализуется на территории России; разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.
Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Шоу-бизнес
Умер заслуженный артист России Данила Перов
Актер театра «Содружество актеров Таганки», заслуженный артист России Данила Перов умер в возрасте 51 года.
Политика
Мединский станет помощником Путина
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Шоу-бизнес
«Жанночкин рай»: сестра вервые показала шикарную квартиру Фриске
Жанна Фриске очень любила свою шикарную квартиру.
Происшествия
Губернатор Ставропольского края попал в аварию
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в среду, 22 января, сообщил, что попал в ДТП.
Происшествия
В омской больнице врачи сутки не могли сделать пациенту перевязку
Происшествия
У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус
Пассажирам из Пулково, у которых подозревают коронавирус, пока не поставили диагноз, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
Космос
Самарские ученые предложили убирать мусор в космосе при помощи гарпуна
«В настоящее время нефункционирующие искусственные спутники Земли – космический мусор – представляют собой серьезную угрозу для активных космических аппаратов», – сказано в тезисах доклада ученых Самарского государственного технического университета и Самарского национального исследовательского университета.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Общество
Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить корректировки в закон о бюджете, который касается 2020-2022 годов.
Общество
Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме
В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Экономика
Сенатор оценил закрепление МРОТ на уровне прожиточного минимума
Президент РФ Владимир Путин 20 января 2020 года внес на рассмотрение в Государственную Думу проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".
Энергетика
Goldman Sachs: из-за китайского вируса нефть может подешеветь на $3
Американский инвестбанк Goldman Sachs предупредил, что в случае разрастания нового китайского коронавируса до масштабов эпидемии в Китае может сократиться спрос на энергоносители.
Фигурное катание
Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы
Политика
Путин прокомментировал судьбу Жириновского
Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Армия и оружие
Военные модернизируют систему ПРО Москвы
Политика
Зеленский заявил о возможности завершить войну в Донбассе «завтра»
Конфликт в Донбассе может быть прекращен «завтра», если все стороны захотят завершения войны, заявил 22 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Космос
Астрономы создали первую карту окрестностей чёрной дыры
Рентгеновские лучи начинают отражаться от искривлённой области, а исследователи ловят этот сигнал для восстановления геометрии пространства-времени вокруг сверхмассивной чёрной дыры.
Футбол
Александр Кокорин не хочет в «Сочи»
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Наука
Глобальное потепление на треть связано с выбросами фреонов
Происшествия
В Киеве избили депутата «Оппозиционной платформы»
В Киеве произошла драка с участием депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы.
Авто
Mercedes-Benz показал почти готовый E-Class
В продажу обновленные Mercedes-Benz E-Class поступят с лета в Европе. До России доберутся несколько позже.
Кино
Назван главный герой приквела «Голодных игр»
В 2020 году состоится релиз литературного приквела к "Голодным играм" писательницы Сьюзен Коллинз под названием "Баллада о певчих птицах и змеях".
Футбол