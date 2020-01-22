Экономика
РБКРФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов
Расширение возможностей фонда позволит значительно нарастить инвестиции и от российских компаний, в том числе в национальные проекты, пояснил Дмитриев. Также совместно с Минфином РФПИ планирует создать Инфраструктурный фонд, который может начать работу уже в этом году, рассказал Дмитриев.
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 19:43, Ашберн
Здоровье
Какие лечебные травы помогут улучшить кровообращение в ногах
Хвощ помогает снизить уровень холестерина в крови, а также предотвратить атеросклероз и улучшить циркуляцию крови.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Происшествия
В Калифорнии четыре человека погибли при крушении самолета
В результате погибли четыре человека, сообщается в аккаунте в Twitter местной пожарной службы. После инцидента аэропорт закрыли.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован за хулиганство
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Спорт
WADA отстранило Московскую антидопинговую лабораторию
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило Московскую антидопинговую лабораторию от работы.
Происшествия
В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
Политика
Парламент Великобритании одобрил Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.
Спорт
Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Общество
Хуснуллин назвал основные задачи Минстроя России
В среду, 22 января, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел первое рабочее совещание в Минстрое, где обозначил основные задачи, которые стоят перед министерством.
Политика
Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Футбол
Ананидзе перешел в кипрский «Анортосис»
Общество
Макрон поспорил с израильскими полицейскими
На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как Макрон жестко разговраивает с полицейскими и указывает им на выход.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова озвучила сценарий будущей свадьбы
Балерина похвасталась колечком от бойфренда. Анастасия Волочкова на днях отметила свой день рождения.
Наука
Ученые зафиксировали у посетителей фестивалей улучшение настроения от психоделиков
Исследователи из США, Германии и Великобритании впервые показали в полевых условиях, что психоделики улучшают настроение посетителей массовых мероприятий, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Кино
Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США
Исполнителя главной роли в фильме «Ирландец» Роберта Де Ниро отметили на SAG Awards премией за вклад в профессию.
Политика
Мишустин назначил нового руководителя Пенсионного фонда России
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Кино
Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Экономика
Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Москва не разрешила ввозить нефть из Казахстана, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Происшествия
Сообщения о «минировании» поступили в детские сады на Дальнем Востоке
Аналогичная серия анонимных сообщений поступила 13 января, из-за чего были эвакуированы все школы Хабаровска, а также некоторые учреждения во Владивостоке, Благовещенске, Уссурийске и других городах.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
Космос