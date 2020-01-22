Экономика

РБКРБКРФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов

Расширение возможностей фонда позволит значительно нарастить инвестиции и от российских компаний, в том числе в национальные проекты, пояснил Дмитриев. Также совместно с Минфином РФПИ планирует создать Инфраструктурный фонд, который может начать работу уже в этом году, рассказал Дмитриев.
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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