Расширение возможностей фонда позволит значительно нарастить инвестиции и от российских компаний, в том числе в национальные проекты, пояснил Дмитриев. Также совместно с Минфином РФПИ планирует создать Инфраструктурный фонд, который может начать работу уже в этом году, рассказал Дмитриев.

РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов

Технологии В WhatsApp появилась тёмная тема Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Происшествия Александр Емельяненко арестован за хулиганство Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Политика Парламент Великобритании одобрил Brexit Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.

Общество Хуснуллин назвал основные задачи Минстроя России В среду, 22 января, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел первое рабочее совещание в Минстрое, где обозначил основные задачи, которые стоят перед министерством.

Политика В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.

Общество Макрон поспорил с израильскими полицейскими На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как Макрон жестко разговраивает с полицейскими и указывает им на выход.

Наука Ученые зафиксировали у посетителей фестивалей улучшение настроения от психоделиков Исследователи из США, Германии и Великобритании впервые показали в полевых условиях, что психоделики улучшают настроение посетителей массовых мероприятий, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Кино Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США Исполнителя главной роли в фильме «Ирландец» Роберта Де Ниро отметили на SAG Awards премией за вклад в профессию.

Политика Мишустин назначил нового руководителя Пенсионного фонда России Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России, распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Общество Новый министр спорта был осужден за передачу земель Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.

Политика Чубаров назвал дату марша на Крым Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.