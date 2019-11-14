Экономика

RT на русскомRT на русскомРФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
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с чего всё началось

Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему

Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.
ТАСС14 ноября в 06:11

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Страны БРИКС обсудили возможность замены доллара на криптовалюту

РБКвчера в 02:03

Страны БРИКС могут ввести криптовалюту

Газета.Ru14 ноября в 07:01

РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

RT на русском14 ноября в 07:08

Страны БРИКС поддержали идею о создании единой платежной системы

Известия14 ноября в 07:01

Страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей

Коммерсантъ14 ноября в 07:49

Страны БРИКС не исключают использование для расчётов единой криптовалюты

REGNUM14 ноября в 06:43

Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему

ТАСС14 ноября в 06:11
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«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном выйдет в декабре 2021 года

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Хачатурянц рассказал о задачах судейского комитета РФС

Новый глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, чем будет заниматься его ведомство в первую очередь.
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Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
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Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за сильного ветра

Штормовое предупреждение объявили в Приморье.
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«Аэрофлот» почти вдвое урезал расходы на PR

Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал The Bell, изучив данные госзакупок.
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Американские танкисты испытали Т-80

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Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Экономика

В Госдуме предложили вернуть рубль в прошлое

Депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и установить валютный контроль.
Lenta.ru 13 ноября в 09:03
Общество

Авторы законопроекта о домашнем насилии сообщили силовиком об угрозах

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и другие автора законопроекта о домашнем насилии обратилась в силовые структуры из-за угроз.
Дождь 02:25
Происшествия

Суд арестовал гендиректора ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске

Гендиректор частного предприятия «Сириус-А», которое занималось охраной строительного колледжа в Благовещенске, Сергей Андрющенко арестован до 14 января.
РБК вчера в 23:09
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Шоу-бизнес

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Bimru.ru 14 ноября в 07:30
Общество

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RT на русском 02:14
Шоу-бизнес

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Пропавшую в Москве актрису Марию Стерникову нашли в больнице. Женщина жива, но что именно произошло с артисткой, пока неизвестно.
ТВ Центр вчера в 12:36
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
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Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:28
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Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов).
Экономика сегодня 14 ноября в 01:36
Политика

Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы

В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
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Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат

Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
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Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
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Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов стал обладателем перстня члена Зала хоккейной славы.
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В короткой программе Гран-при России Трусова проиграла Медведевой

Александра Трусова проигрывает Евгении Медведевой 2,72 балла после короткой программы на Гран-при России, который проходит в Москве.
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МВД России опубликовало статистику задержанных за совершение преступлений за девять месяцев 20019 года.
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В Эквадоре археологи нашли останки детей в «шлемах» из черепов

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Сборная Финляндии попала на чемпионат Европы впервые в истории

Сборная Финляндии по футболу впервые обеспечила себе путевку на чемпионат Европы, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 18:30
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Украина прекратила подачу воды в девять населённых пунктов ЛНР

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Германия запустит сухопутный отвод от «Северного потока-2» 1 января

Первая нитка газопровода Eugal, который будет транспортировать газ из «Северного потока-2» на юг балтийского побережья Германии, прошла технический осмотр и будет запущена 1 января 2020 года.
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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