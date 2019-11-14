Экономика

RT на русскомRT на русскомРФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей

Коммерсантъвчера в 07:49

РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

RT на русскомвчера в 07:08

В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса

РБКвчера в 06:35

Страны БРИКС могут ввести криптовалюту

Газета.Ruвчера в 07:01

Страны БРИКС не исключают использование для расчётов единой криптовалюты

REGNUMвчера в 06:43

Страны БРИКС поддержали идею о создании единой платежной системы

Известиявчера в 07:01

Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему

ТАССвчера в 06:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Происшествия

Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
РЕН ТВ вчера в 15:19
Происшествия

Во Владивостоке грузовик столкнулся с электропоездом

Известия вчера в 23:04
Политика

Путин заявил о риске транзита газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин оценил риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 16:01
Армия и оружие

Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

Газета.Ru вчера в 22:56
Происшествия

В квартире на западе Москвы произошел взрыв

ТАСС вчера в 19:42
Экономика

Глава Чувашии встретился с журналистами

14 ноября в Доме Правительства в Чебоксарах Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с 35 журналистами СМИ республики.
Тăван Ен вчера в 10:10
Происшествия

В Шереметьево лайнер «Аэрофлота» из Минска задел другой самолет

В столичном аэропорту Шереметьево при рулежке лайнер Airbus A320 задел фюзеляж другого самолета.
РБК 00:19
Общество

Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей

В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысяч рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Известия вчера в 07:55
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 13 ноября в 08:18
Экономика

Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

У россиян, зарабатывающих на уровне МРОТ, коэффициент замещения снизится к 2050 году с 74 до 53%.
РБК вчера в 16:00
Культура

Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной года

Редакция издания People решила назвать Джона Ледженда, исполнителя из США, наиболее сексуальным мужчиной на планете.
Discover24 13 ноября в 04:40
Общество

Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
РИА Новости вчера в 19:14
Общество

Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и «Аэрофлотом»

"Не думаю, что в Кремле как-то должны комментировать ситуацию с самолетом и котом", - пояснил Песков.
Pravda.Ru 13 ноября в 08:33
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 13 ноября в 06:11
Шоу-бизнес

Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online 13 ноября в 11:07
Космос

В 2020 году Россия увеличит число пусков ракет «Союз»

Невские Новости вчера в 21:36
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

РИА Новости вчера в 21:05
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости вчера в 18:01
Кино

Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»

Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Lenta.ru 00:26
Происшествия

В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими

В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
Российская газета вчера в 02:03
Происшествия

На Урале возле заброшенного завода нашли тело школьницы

Тело 14-летней школьницы обнаружили 14 ноября в городе Еманжелинске Челябинской области, возле здания недостроенного хлебозавода.
URA.Ru вчера в 23:49
Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили ему услуги адвоката

Представитель обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова рассказал о том, что подсудимому не хватает собственных средств для покрытия расходов на услуги адвокатов.
RuNews24.ru вчера в 16:57
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК вчера в 03:00
Общество

Instagram начал скрывать лайки в России

Тест со скрытием лайков под публикациями добрался до России.
The GEEK вчера в 12:56
Хоккей

Макдэвид обновил личный рекорд по очкам за матч

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (6:2) обновил личный рекорд по количеству очков в одной игре.
Спорт-Экспресс 00:24
Футбол

Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на девушке из России

Бразильский нападающий Луис Адриано, известный в России по выступлениям за московский «Спартак», официально оформил отношения со своей российской девушкой Екатериной Дорожко.
Евро-футбол.ру 00:18
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Армия и оружие

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35

Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35, сообщает газета Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 23:35
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
REGNUM вчера в 07:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное