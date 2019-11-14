Экономика
RT на русскомРФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС
Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
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Происшествия
Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»
В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
Происшествия
Во Владивостоке грузовик столкнулся с электропоездом
Политика
Путин заявил о риске транзита газа через Украину
Президент РФ Владимир Путин оценил риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии
Происшествия
В квартире на западе Москвы произошел взрыв
Экономика
Глава Чувашии встретился с журналистами
14 ноября в Доме Правительства в Чебоксарах Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с 35 журналистами СМИ республики.
Происшествия
В Шереметьево лайнер «Аэрофлота» из Минска задел другой самолет
В столичном аэропорту Шереметьево при рулежке лайнер Airbus A320 задел фюзеляж другого самолета.
Общество
Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей
В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысяч рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Экономика
Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году
У россиян, зарабатывающих на уровне МРОТ, коэффициент замещения снизится к 2050 году с 74 до 53%.
Культура
Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной года
Редакция издания People решила назвать Джона Ледженда, исполнителя из США, наиболее сексуальным мужчиной на планете.
Общество
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Общество
Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и «Аэрофлотом»
"Не думаю, что в Кремле как-то должны комментировать ситуацию с самолетом и котом", - пояснил Песков.
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Космос
В 2020 году Россия увеличит число пусков ракет «Союз»
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Кино
Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»
Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими
В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
Происшествия
На Урале возле заброшенного завода нашли тело школьницы
Тело 14-летней школьницы обнаружили 14 ноября в городе Еманжелинске Челябинской области, возле здания недостроенного хлебозавода.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему услуги адвоката
Представитель обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова рассказал о том, что подсудимому не хватает собственных средств для покрытия расходов на услуги адвокатов.
Общество
Instagram начал скрывать лайки в России
Тест со скрытием лайков под публикациями добрался до России.
Хоккей
Макдэвид обновил личный рекорд по очкам за матч
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (6:2) обновил личный рекорд по количеству очков в одной игре.
Футбол
Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на девушке из России
Бразильский нападающий Луис Адриано, известный в России по выступлениям за московский «Спартак», официально оформил отношения со своей российской девушкой Екатериной Дорожко.
Общество
В России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
Армия и оружие
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35
Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35, сообщает газета Wall Street Journal.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.