Экономика
RT на русскомРФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС
Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
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с чего всё началось
Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.ТАССвчера в 06:11
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Армия и оружие
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Радикальные исламистские группировки из Мисураты и Триполи осели в Министерстве внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, способствуя обострению нестабильной обстановки в стране путем боестолкновений с боевиками террористических группировок, объединенных в составе «Министерства обороны» ПНС, сообщает Федеральное агентство новостей.
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Всего в турнире примут участие 24 команды. Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года.
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