Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.

с чего всё началось

В рамках БРИКС планируется создание Единой платежной системы и криптовалюты. Об этом в ходе саммита организации сообщил ТАСС член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.

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