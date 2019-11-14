Экономика

МонаВистаМонаВистаБРИКС планирует создать единую криптовалюту и систему платежей

В рамках БРИКС планируется создание Единой платежной системы и криптовалюты. Об этом в ходе саммита организации сообщил ТАСС член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.
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с чего всё началось

Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему

Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.
ТАССвчера в 06:11

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Страны БРИКС обсудили возможность замены доллара на криптовалюту

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REGNUMвчера в 06:43

Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему

ТАССвчера в 06:11
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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