Экономика
МонаВистаБРИКС планирует создать единую криптовалюту и систему платежей
В рамках БРИКС планируется создание Единой платежной системы и криптовалюты. Об этом в ходе саммита организации сообщил ТАСС член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.
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с чего всё началось
Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.ТАССвчера в 06:11
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Политика
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Глава ВМС Украины заявил об отработке Россией ударов по Одессе
Ранее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Россия является врагом Украины, с которым нужно разговаривать либо языком оружия, либо языком опытных дипломатов, исключая при этом финансово-экономические отношения.
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По словам Моралеса, США предлагали министру иностранных дел Боливии Карен Лонгарик самолет, «который отвез бы нас туда, куда бы мы захотели».
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В штате Нью-Джерси неизвестный открыл стрельбу на стадионе во время футбольного матча между двумя школьными командами.
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Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
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Кому нельзя есть клюкву, рассказал диетолог
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, кому нельзя есть клюкву.
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25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
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Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
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Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье
Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОП «Сириус-А» Олегу Ермолову, который охранял колледж, где студент устроил стрельбу.
Авто
Очередь за кроссовером Hyundai Venue составляет четыре месяца
Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Политика
Сивохо предложил выплатить компенсации жителям Донбасса
Украинцы раскритиковали предложение советника секретаря и назвали Сивохо «предателем национальных интересов».
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Футбол
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Сборная Турции ведомая Шенолом Гюнешем в очередном матче отбора Евро-2020 сыграла вничью (0:0) с Исландией, чем обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата Европы.
Шоу-бизнес
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Российский актер Михаил Ефремов в возрасте 56 лет стал дедушкой.
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Дети попрыгали через мертвую змею вместо скакалки
Во Вьетнаме пятеро детей попрыгали через мертвую змею вместо скакалки. Видеозапись опубликована в YouTube.
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Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах
Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
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Google запустила бесплатного «убийцу» SMS-сообщений
Американская компания Google разработала альтернативу обычных SMS-сообщений.
Единоборства
Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Теннис
Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP
Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.