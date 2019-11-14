Экономика

RT на русскомRT на русскомРФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
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с чего всё началось

Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему

Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.
ТАССвчера в 06:11

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Страны БРИКС поддержали идею о создании единой платежной системы

Известиявчера в 07:01

Страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей

Коммерсантъвчера в 07:49

РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

RT на русскомвчера в 07:08

Страны БРИКС обсудили возможность замены доллара на криптовалюту

РБК02:03

Страны БРИКС могут ввести криптовалюту

Газета.Ruвчера в 07:01

Страны БРИКС не исключают использование для расчётов единой криптовалюты

REGNUMвчера в 06:43

Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему

ТАССвчера в 06:11
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Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru 11:52
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
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Акции протеста возобновились в Тбилиси

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Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 16:49
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Найден быстрый способ избавиться от депрессии

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Телеканал 360° вчера в 02:14
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Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
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Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

РБК 08:39
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Подозреваемый в убийстве пятилетней падчерицы в Крыму арестован

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Новый клип Little Big взорвал Рунет

Новый клип группы Little Big под названием «Go Bananas» собрал 4,5 миллиона просмотров всего за несколько часов после публикации и занял первое место в трендах русскоязычного сегмента YouTube.
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"Манчестер Сити" имеет проблемы в обороне и готов выйти на трансферный рынок с целью покупки двух игроков идущего в лидирующей группе "Лестера".
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Космические полеты вызвали у астронавтов обратный ток крови

В результате у семи добровольцев обнаружились застойные явления, а в некоторых случаях – эпизоды обратного течения крови во внутренней яремной вене.
МИР 24 06:52
Общество

Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
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Вышел в сеть релизный трейлер игры Terminator: Resistance

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Lenta.ru 07:35
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать

Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
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Происшествия

Историка Соколова перевели в СИЗО «Кресты 1»

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Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

Россиянка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве после короткой программы.
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Происшествия

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Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС

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В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей

С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
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Транспорт

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
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Общество

США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»

Согласно докладу генерального инспектора Пола Мартина (Paul Martin), с момента отмены полетов на шаттлах в 2011 году НАСА приобрело по состоянию на июль 2019 года 70 мест для астронавтов на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.
Lenta.ru 12:06
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У двигателей для Су-57 возникли новые проблемы

Выявлены проблемы с двигателями для Су-57.
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«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий

По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
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В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

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ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом

Центр системы – «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алисой», которая управляет светом, климатом, розетками, телевизором в квартире, говорит представитель «Яндекса».
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Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике

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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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