Экономика
RT на русскомРФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС
Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
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с чего всё началось
Единая платежная система может быть создана в рамках БРИКС, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев в ходе саммита БРИКС.ТАССвчера в 06:11
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Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
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Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Политика
Акции протеста возобновились в Тбилиси
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
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Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Наука
Найден быстрый способ избавиться от депрессии
Ученые нашли довольно простой способ, который позволяет облегчить самочувствие страдающим депрессией.
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве пятилетней падчерицы в Крыму арестован
Музыка
Новый клип Little Big взорвал Рунет
Новый клип группы Little Big под названием «Go Bananas» собрал 4,5 миллиона просмотров всего за несколько часов после публикации и занял первое место в трендах русскоязычного сегмента YouTube.
Футбол
«Манчестер Сити» может купить двух защитников «Лестера»
"Манчестер Сити" имеет проблемы в обороне и готов выйти на трансферный рынок с целью покупки двух игроков идущего в лидирующей группе "Лестера".
Космос
Космические полеты вызвали у астронавтов обратный ток крови
В результате у семи добровольцев обнаружились застойные явления, а в некоторых случаях – эпизоды обратного течения крови во внутренней яремной вене.
Общество
Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
Общество
Вышел в сеть релизный трейлер игры Terminator: Resistance
15 ноября выйдет новый шутер Terminator: Resistance. Действия происходят от первого лица, игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать
Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве после короткой программы.
Происшествия
Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией
Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Будённовске из-за халатности медперсонала.
Футбол
Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Транспорт
В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей
С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины
Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
Общество
США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»
Согласно докладу генерального инспектора Пола Мартина (Paul Martin), с момента отмены полетов на шаттлах в 2011 году НАСА приобрело по состоянию на июль 2019 года 70 мест для астронавтов на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.
Армия и оружие
У двигателей для Су-57 возникли новые проблемы
Выявлены проблемы с двигателями для Су-57.
Культура
«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий
По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Технологии
ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом
Центр системы – «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алисой», которая управляет светом, климатом, розетками, телевизором в квартире, говорит представитель «Яндекса».
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Политика
На Украине задержан один из лидеров ИГ
В ходе совместной операции Украины, Грузии и США недалеко от Киева задержан один из ключевых руководителей запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» гражданин Грузии Аль Бара Шишани.
Наука
Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике
В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.