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Ведомости
Ведомости

РФПИ объявил начало третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной в Центре имени Гамалеи, начались в Москве, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).В источнике
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Российская газета

Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

Российская газета11:30
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москвичи могут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:03
RT на русском

Все москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

RT на русском10:41
РИА Новости

Москвичи могут поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса

РИА Новости11:45
Москва 24

Собянин: москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

Москва 2410:29
Агентство Москва

Сергей Собянин: В Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса

Агентство Москва10:27
РБК

РФПИ объявил о начале третьей фазы испытания вакцины от коронавируса

РБК12:12

Финляндия составила карту безопасных с точки зрения коронавируса стран. Зелёный свет дан только 17-ти, Россия — в красной зоне

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL использовало светофорную модель, чтобы наглядно показать безопасные для путешествий страны в период пандемии.
Фонтанка.Ру14:03

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известия13:38
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«Больше, лучше и безумнее»: критики в восторге от 2 сезона «Пацанов»

Уайлдинг подчеркнул, что благодаря динамике новых персонажей и злободневности сюжета, который служит идеальной аналогией для эпохи Трампа в Америке, второй сезон стал «больше, лучше и безумнее» и окончательно доказал, что «Пацаны» – один из лучших сериалов современности.
Popcornnews.ruвчера в 02:53
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Ростов — Урал 1:0 (2-й тайм)

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 5-го тура РПЛ с «Уралом» поделился мнением об уходе из клуба полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова, который продолжит карьеру в ЦСКА.
Metaratings13:37

СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ruвчера в 04:02
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