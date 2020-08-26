РФПИ объявил начало третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса

По окончании исследования на препарат будет выдано постоянное регистрационное удостоверение и расширен круг возможных получателей вакцины, в том числе на категорию людей старше 60 лет. Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа.