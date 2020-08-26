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Ведомости
Ведомости

РФПИ объявил начало третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса

По окончании исследования на препарат будет выдано постоянное регистрационное удостоверение и расширен круг возможных получателей вакцины, в том числе на категорию людей старше 60 лет. Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа.В источнике
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Российская газета

Собянин: Москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

Российская газетавчера в 15:36
Агентство Москва

Сергей Собянин: В Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса

Агентство Москвавчера в 10:27
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москвичи могут принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 11:03
РИАМО

В Москве начались пострегистрационные исследования вакцины от Covid‑19

РИАМОвчера в 10:47
Москва 24

Собянин: москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

Москва 24вчера в 10:29
РИА Новости

Москвичи могут поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 11:45
ТАСС

Москвичи могут подать заявку на участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 10:27

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена
РБК17:37
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Черчесов: Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" не вызван в расположение сборной России по футболу из-за конфликта с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
МК-Спорт25 августа в 11:43
14

В Нижнем Тагиле из мехового магазина украли 107 шуб и сейф с деньгами

Всех, кто знает что-либо о краже или людях, которые предлагают приобрести дешевые шубы, просят сообщать информацию по телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61 (круглосуточно, анонимно), либо звонить в дежурную часть полиции Нижнего Тагила по номеру 8 (3435) 47-70-02.
Российская газета00:47
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБКвчера в 08:59
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