РФПИ объявил начало третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса
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По окончании исследования на препарат будет выдано постоянное регистрационное удостоверение и расширен круг возможных получателей вакцины, в том числе на категорию людей старше 60 лет. Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа.В источнике
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