Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней

По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение 10 дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24». Таким образом, российская вакцина сможет стать первой зарегистрированной в мире.
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с чего всё началось
Глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире канала "Россия-24
" заявил, что первую российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение 10 дней.
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Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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