Коронавирус
КоммерсантъРФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней
По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24». Таким образом, российская вакцина сможет стать первой зарегистрированной в мире.
Читать в источнике
Оценить287
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Здоровье
Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн 09:37
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Шоу-бизнес
Роза Сябитова и Лариса Гузеева не общаются вне съемок
Лариса Гузеева и Роза Сябитова не поддерживают дружеских отношений вне эфира.
Территория новостей 00:43
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Газета.Ru 03:12
Политика
В МИДе предупредили о реакции на размещение ядерных ракет США
Россия немедленно отреагирует, если США разместят ядерные и неядерные ракеты в том или ином регионе.
Известия 12:30
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
Здоровье
В 22 округах Подмосковья не выявили новых случаев коронавируса
По 2 случая заражения подтвердили в Егорьевске, Павловском Посаде, Дмитровском, Богородском и Можайском округах.
Evo-rus.com 12:11
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Бузова, Тодоренко и Топалов станут участниками шоу «Ледниковый период»
Мужчина является олимпийским чемпионом, также он дважды становился победителем «Ледникового периода» в паре с непрофессионалами — Чулпан Хаматовой и Юлией Ковальчук.
Popcornnews.ru 03:31
Путешествия
Спрос на туры в Абхазию обгоняет Турцию
Активизацию бронирований подтверждают и в АЛЕАНе, по словам коммерческого директора этого туроператора Оксаны Булах, 3 августа до 12 часов было реализовано в несколько раз больше туров, чем до этого продавалось за целый день.
ТурДом 08:05
Армия и оружие
Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России
Запад уже не один год готовится к большой войне против России, заявляет известный политолог Евгений Сатановский.
Shraibikus News 05:04
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Происшествия
В Подмосковье нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика
В Волоколамском городском округе Подмосковья нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика.
RT на русском 12:17
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Футбол
Тедеско сравнил «Спартак» с мюнхенской «Баварией»
«Спартак» в России чем-то напоминает «Баварию».
LiveResult.Ru 08:52
Здоровье
Переболевших коронавирусом волгоградцев повторно кладут в стационары
Уже были случаи, когда переболевшие COVID-19 граждане снова попадали обратно в стационары с ухудшением состояния здоровья.
НовостиВолгограда.ру 09:01
Политика
Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы владельцы приложения TikTok продали его до 15 сентября, иначе его работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов.
Российская газета 14:08
Происшествия
Самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали
Самолет российской авиакомпании Utair, зафрахтованный ООН, совершил жесткую посадку в Мали.
Российская газета 14:28
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Музыка
Алиса Вокс объяснила, почему ушла из группы «Ленинград»
ГлобалМСК.ру 14:09
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину и огласил новый
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и огласил новый вердикт, в котором реальный срок заключения Кокорина остался без изменений, а Мамаева оправдали по статье "Хулиганство".
Газета.Ru 11:21
Наука
Ученые перечислили болезни, характерные для левшей
Эксперты выяснили, какими уникальными способностями они обладают, а также перечислили их главные отличия от правшей.
Народные новости 08:08
Футбол
Семак поприветствовал Ловрена в «Зените»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поприветствовал хорватского защитника Деяна Ловрена в клубе.
Газета.Ru 14:28
Авто
Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado для домашнего рынка
Toyota презентовала модернизированный Toyota Land Cruiser Prado, предназначенный для домашнего рынка.
Новые автомобили 10:58
Общество
«Газпром» обжалует штраф Польши из-за «Северного потока-2»
«Газпром» намерен в суде обжаловать штраф польской антимонопольной службы UOKiK на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2», сообщили в компании.
Коммерсантъ 12:47
Происшествия
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
RT на русском 08:10
Общество
В московском метро вновь проводятся рейды на наличие СИЗов
В Московском метрополитене вновь проводятся рейды со стороны сотрудников полиции на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты.
Вести.Ru 11:46