с чего всё началось

По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24». Таким образом, российская вакцина сможет стать первой зарегистрированной в мире.

РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней

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