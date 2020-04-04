Коронавирус
Комсомольская правдаРФПИ передала США российско-японскую тест-систему на коронавирус
Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) передал властям США новую тест-систему на коронавирус. Разработали технологию российские ученые совместно с японскими коллегами. Факт поставки партии тест-систем подтвердил РИА Новости глава организации Кирилл Дмитриев.
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РФПИ передал США российско-японскую систему выявления коронавируса, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.РИА Новостивчера в 16:02
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Футбол
«Бавария» продлила контракт с Фликом до 2023 года
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Кино
Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов
Наука
В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек
Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
Армия и оружие
Россия завершила переброску в Сербию специалистов по дезинфекции
«ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии», — говорится в сообщении.
Гаджеты
Xiaomi выпустила беспроводную мышь Mi Elegant Mouse Metallic Edition
Беспроводная мышь Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition чем-то похожа на Mi Wireless Mouse, которая была выпущена в 2019 году, а также на Mi Portable Mouse, выпущенную еще в 2016 году.
Общество
В России анонсировали экспресс-тестирование на коронавирус
Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
Энергетика
Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти
Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции
Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Армия и оружие
Три десятка противодиверсионных машин БПДМ «Тайфун-М» поступили в РВСН
Политика
Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом
Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Общество
В Самарской области усиленный режим самоизоляции продлили до 12 апреля
Из документа следует, что введенный ранее режим усиленной самоизоляции в регионе продлевают до 12 апреля.
Политика
Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.
Политика
Кабмин одобрил выделение МИД средств на помощь россиянам за рубежом
Правительство России одобрило выделение бюджетных ассигнований Министерству иностранных дел для помощи россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа на родину в связи с пандемией коронавируса.
Экономика
Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей
Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Общество
Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала свое фото с синяком под глазом
На снимке у красавицы актрисы и матери двух детей под глазом красуется живописный синяк, дополненный ссадиной.
Хоккей
Игрок «Рейнджерс» подвергся расистским оскорблениям
Новичок "Нью-Йорк Рейнджерс" К'Андре Миллер подвергся расистским оскорблениям во время видеоконференции, сообщает официальный сайт команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Религия
Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Общество
Кадыров ввел комендантский час в Чечне
По состоянию на 3 апреля в Чечне обнаружили 36 граждан с положительным тестом на коронавирус. Из них 10 были официально подтверждены.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Шоу-бизнес
Российские звёзды поучаствовали в новом клипе Бузовой
В видео поучаствовали известные российские спортсмены, певцы, телеведущие, юмористы и другие личности.
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.