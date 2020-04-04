Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРФПИ передала США российско-японскую тест-систему на коронавирус

Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) передал властям США новую тест-систему на коронавирус. Разработали технологию российские ученые совместно с японскими коллегами. Факт поставки партии тест-систем подтвердил РИА Новости глава организации Кирилл Дмитриев.
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с чего всё началось

РФПИ передал США российско-японскую тест-систему на коронавирус

РФПИ передал США российско-японскую систему выявления коронавируса, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.
РИА Новостивчера в 16:02

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РФПИ передал США российско-японскую систему тестирования на коронавирус

Коммерсантъвчера в 17:55

РФПИ передал в США российско-японскую тест-систему на коронавирус

RT на русскомвчера в 16:07

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Lenta.ruвчера в 16:48

РФПИ отправил в США новые российско-японские тесты на коронавирус

ТАССвчера в 16:36

РФПИ передала США российско-японскую тест-систему на коронавирус

Комсомольская правдавчера в 16:09

РФПИ передал США разработанную с Японией тест-систему на коронавирус

РБКвчера в 17:45

РФПИ передал США российско-японскую тест-систему на коронавирус

РИА Новостивчера в 16:02
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Футбол

«Бавария» продлила контракт с Фликом до 2023 года

Sports.ru вчера в 11:22
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Кино

Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

МИР 24 вчера в 16:03
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Армия и оружие

Россия завершила переброску в Сербию специалистов по дезинфекции

«ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии», — говорится в сообщении.
REGNUM 01:08
Гаджеты

Xiaomi выпустила беспроводную мышь Mi Elegant Mouse Metallic Edition

Беспроводная мышь Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition чем-то похожа на Mi Wireless Mouse, которая была выпущена в 2019 году, а также на Mi Portable Mouse, выпущенную еще в 2016 году.
iXBT.com 01:24
Общество

В России анонсировали экспресс-тестирование на коронавирус

Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
РИА Новости вчера в 17:51
Энергетика

Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти

Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 15:24
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Общество

В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции

Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.
Правда ПФО вчера в 12:33
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова оценил финансовое состояние сына

Известия 01:01
Армия и оружие

Три десятка противодиверсионных машин БПДМ «Тайфун-М» поступили в РВСН

Вестник Мордовии 02 апреля в 16:53
Политика

Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом

Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Lenta.ru вчера в 20:40
Общество

В Самарской области усиленный режим самоизоляции продлили до 12 апреля

Из документа следует, что введенный ранее режим усиленной самоизоляции в регионе продлевают до 12 апреля.
Самарская газета вчера в 16:29
Политика

Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.
Известия вчера в 22:35
Политика

Кабмин одобрил выделение МИД средств на помощь россиянам за рубежом

Правительство России одобрило выделение бюджетных ассигнований Министерству иностранных дел для помощи россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа на родину в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском 02:21
Экономика

Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Ведомости вчера в 14:08
Общество

Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 02 апреля в 06:02
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова показала свое фото с синяком под глазом

На снимке у красавицы актрисы и матери двух детей под глазом красуется живописный синяк, дополненный ссадиной.
Uznayvse.ru вчера в 06:35
Хоккей

Игрок «Рейнджерс» подвергся расистским оскорблениям

Новичок "Нью-Йорк Рейнджерс" К'Андре Миллер подвергся расистским оскорблениям во время видеоконференции, сообщает официальный сайт команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 21:10
Религия

Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
Общество

Кадыров ввел комендантский час в Чечне

По состоянию на 3 апреля в Чечне обнаружили 36 граждан с положительным тестом на коронавирус. Из них 10 были официально подтверждены.
Ньюс-НН вчера в 13:18
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Шоу-бизнес

Российские звёзды поучаствовали в новом клипе Бузовой

В видео поучаствовали известные российские спортсмены, певцы, телеведущие, юмористы и другие личности.
КМВ Новости 02:23
Шоу-бизнес

Певица Pink заразилась коронавирусом

Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.
Известия 00:59
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
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Кирилл Александрович Дмитриев
Российский бизнесмен
Российский финансист и инвестор, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ, руководил Icon Private Equity.
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