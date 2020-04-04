Коронавирус
Lenta.ruРоссия передала США тест-систему на коронавирус
Глава фонда указал, что это является важным шагом, поскольку коронавирус — это глобальная проблема. «Мы хотим поддержать США», — сказал Дмитриев. По его словам, фонд передал государству тест-системы на вирус, которые, по его убеждению, являются одними из лучших в мире.
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РФПИ передал США российско-японскую систему выявления коронавируса, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.РИА Новостивчера в 16:02
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Общество
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в колонке для Washington Post поделился соображениями, как улучить ситуацию с эпидемией COVID-19 в США и мире.
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В Москве за сутки выявили 434 случая коронавируса
За минувшие сутки в Москве выявили 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра столицы.
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Кабмин одобрил выделение МИД средств на помощь россиянам за рубежом
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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич обращает внимание на то, что частое ношение здоровыми людьми масок внушает им ложное чувство безопасности.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации национальной артиллерии для защиты Боливарианской Республики.
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Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
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Общество
Въезд в Ростов ограничен, массово проверяют автотранспорт
Армия и оружие
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Последние три из 11 запланированных Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетели в субботу в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Игры
Обладатели Fallout 76 смогут бесплатно получить Steam-версию игры
Общество
В Челябинской области коронавирус подтвердился еще у трех человек
В Челябинской области коронавирус подтвержден еще у трех человек, сообщил губернатор Алексей Текслер во время прямого эфира в Instagram.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Хоккей
Игрок «Рейнджерс» подвергся расистским оскорблениям
Новичок "Нью-Йорк Рейнджерс" К'Андре Миллер подвергся расистским оскорблениям во время видеоконференции, сообщает официальный сайт команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Опубликован список омских компаний, которым разрешат работать в апреле
Напомним, с 1 апреля в Омской области действует режим самоизоляции. Накануне его продлили до 12 апреля.
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Авто
Очень редкий Ford Mustang появился в продаже
На eBay стартовал аукцион, на который выставили Ford Mustang Boss 429 1969 года производства.
Религия
Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.
Футбол
Прядкин заявил о планах доиграть сезон РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о желании доиграть прерванный из-за эпидемии коронавируса сезон, говорится в сообщении лиги.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми
В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Происшествия
В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек
Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Футбол
«Барселона» может продать Коутиньо за 70 миллионов фунтов
«Барселона» может продать полузащитника Филиппе Коутиньо, выступающего за «Баварию» на правах аренды, за 70 миллионов фунтов стерлингов ближайшим летом, сообщает источник со ссылкой на Evening Standard.По данным прессы, в услугах Коутиньо заинтересованы несколько клубов АПЛ.