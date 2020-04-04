с чего всё началось

Глава фонда указал, что это является важным шагом, поскольку коронавирус — это глобальная проблема. «Мы хотим поддержать США», — сказал Дмитриев. По его словам, фонд передал государству тест-системы на вирус, которые, по его убеждению, являются одними из лучших в мире.

Общество Билл Гейтс перечислил меры для борьбы с эпидемией коронавируса Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в колонке для Washington Post поделился соображениями, как улучить ситуацию с эпидемией COVID-19 в США и мире.

Общество Кабмин одобрил выделение МИД средств на помощь россиянам за рубежом Правительство России одобрило выделение бюджетных ассигнований Министерству иностранных дел для помощи россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа на родину в связи с пандемией коронавируса.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Здоровье ВОЗ прокомментировала эффективность самодельных масок Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич обращает внимание на то, что частое ношение здоровыми людьми масок внушает им ложное чувство безопасности.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Хоккей Игрок «Рейнджерс» подвергся расистским оскорблениям Новичок "Нью-Йорк Рейнджерс" К'Андре Миллер подвергся расистским оскорблениям во время видеоконференции, сообщает официальный сайт команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шоу-бизнес Певица Pink заразилась коронавирусом У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.

Религия Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.

Футбол Прядкин заявил о планах доиграть сезон РПЛ Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о желании доиграть прерванный из-за эпидемии коронавируса сезон, говорится в сообщении лиги.

Происшествия В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.

Общество Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.