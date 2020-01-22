Финансы
ИнтерфаксРФПИ получит право инвестировать без иностранных партнеров
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получит право осуществлять инвестиции без иностранных партнеров, только с российскими инвесторами, сообщил генеральный директор организации Кирилл Дмитриев.
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
Фигурное катание
Орсер: Если бы не ботинок, Медведева была бы на чемпионате Европы
Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением по поводу перспектив Евгении Медведевой, если бы у фигуристки не сломался ботинок на чемпионате России в Красноярске.
Политика
Путин выступил против создания института наставника над президентом
Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
Происшествия
В Челябинской области пять человек погибли в результате ДТП
В Челябинской области пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и КАМАЗа с прицепом.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии
Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
Общество
В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка
Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.
Технологии
ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны
Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Коронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина КНР не подтвердился
У студента из Китая, госпитализированного ранее в Санкт-Петербурге, не обнаружили наличия коронавируса в организме.
Авто
Электромобили оказались не такими неудобными, как мы думаем
Если вы думаете, покупать электромобиль или нет (а в России скоро появится собственный недорогой электромобиль Zetta) и взвешиваете все «за» и «против», то вы по адресу: Американская автомобильная ассоциация (AAA) выяснила, что думают о своих электромобилях те, кто приобрел их впервые.
Политика
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Политика
Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Политика
В Раде грозят не ездить больше в Давос, если на Украину не придут инвесторы
Глава пропрезидентской фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия не поедет на следующий Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, если по результатам нынешнего мероприятия инвесторы откажутся вложить в Украину хотя бы $100-200 млн.
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Во время майских праздников россиянам покажут такие отечественные киноленты, как «Стрельцов», «Подольские курсанты» и два российских анимационных фильма.
Общество
Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме
В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Авто
Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день
Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.
Футбол
The Sun: Игроки «Тоттенхэма» недовольны тренировками Моуринью
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Энергетика
Алекперов назвал условия возврата цен на нефть к $100 за баррель
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что цены на нефть могут вернуться к отметке в $100 за баррель, поскольку на фоне роста потребления сырья нет крупных открытий новых месторождений, передает ТАСС.
Футбол
Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Политика
Министром экономического развития назначен Максим Решетников
Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников возглавит Минэкономразвития России.
Здоровье
Названы продукты, которых следует избегать при повышенном давлении
Медики назвали продукты, которые необходимо исключить из рациона при гипертонии, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на GQ.
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Происшествия
Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора
В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.