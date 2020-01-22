Финансы

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получит право осуществлять инвестиции без иностранных партнеров, только с российскими инвесторами, сообщил генеральный директор организации Кирилл Дмитриев.
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