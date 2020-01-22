Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получит право осуществлять инвестиции без иностранных партнеров, только с российскими инвесторами, сообщил генеральный директор организации Кирилл Дмитриев.

Политика Путин выступил против создания института наставника над президентом Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.

Гаджеты Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7 Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.

Политика Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

Общество В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка Паника, возникшая в декабре 2014 года из-за слухов о предстоящем отключении карт Visa и Маsтеrсаrd, привела к тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли со своих счетов более 250 млрд руб. Об этом рассказал журналистам в Давосе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, говоря о негативных последствиях фейковых новостей.

Технологии ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на смартфоны Согласно концепции, которую предлагает ФАС: с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов; с 2021 года — для планшетов; с 2022 года — для компьютеров; с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок.

Общество Маргарита Симоньян попала в реанимацию Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.

Авто Электромобили оказались не такими неудобными, как мы думаем Если вы думаете, покупать электромобиль или нет (а в России скоро появится собственный недорогой электромобиль Zetta) и взвешиваете все «за» и «против», то вы по адресу: Американская автомобильная ассоциация (AAA) выяснила, что думают о своих электромобилях те, кто приобрел их впервые.

Политика Путин назвал создателей «групп смерти» в соцсетях «уродами» Президент РФ Владимир Путин заявил, что не мог поверить в существование людей, заманивающих молодежь в "группы смерти" в соцсетях, и поддержал предложение о подготовке учебников безопасности для детей разных возрастов, над которыми должны поработать и педагоги, и психологи.

Общество Новый министр спорта был осужден за передачу земель Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.

Общество Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".

Авто Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.

Энергетика Алекперов назвал условия возврата цен на нефть к $100 за баррель Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что цены на нефть могут вернуться к отметке в $100 за баррель, поскольку на фоне роста потребления сырья нет крупных открытий новых месторождений, передает ТАСС.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.