Экономика
ИнтерфаксРФПИ с партнерами вложат до 2,9 млрд рублей в переработку мусора
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ООО "Сибинвестстрой" и испанская компания Urbaser договорились построить комплекс по сортировке, обработке и размещения мусора в Калининградской области, сообщил фонд. Партнеры инвестируют в проект до 2,9 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области. Об этом РБК сообщил представитель РФПИ.РБК01:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Кино
В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве.
Политика
Путин призвал правительство сделать все для улучшения жизни россиян
Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что одна из главных целей реализуемых нацпроектов — это повышение уровня жизни россиян.
Происшествия
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16
Политика
В Кремле прокомментировали данные о призванном в армию сотруднике ФБК
В Кремле видели сообщения СМИ о якобы принудительной отправке сотрудника Фонда борьбы с коррупцией в армию и считают, что если он уклонялся от службы, то все было сделано в рамках закона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Политика
Песков ответил на критику Лукашенко о конституции Союзного государства
Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву.
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Общество
Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве
Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Спорт
WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло к сведению решение общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Культура
Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2019 года
Сериал «Шторм» Борис Хлебникова критики назвали лучшим российским сериалом года.
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Здоровье
Новый онкоцентр открылся в Липецке
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Шоу-бизнес
Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов ради молодой возлюбленной
Михаил Шуфутинский резко похудел на 30 килограммов, чтобы соответствовать молодой возлюбленной Светланой Уразовой.
Единоборства
Нурмагомедова назвали одним из лучших бойцов десятилетия в MMA
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов попал в тройку лучших бойцов ММА за последние 10 лет.
Общество
26 декабря произойдет опасное кольцевое солнечное затмение
Происшествия
На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом
В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Космос
Массивный газовый диск поднимает вопросы о теории образования планет
Частицы пыли собираются вместе, образуя планеты, похожие на Землю, или становятся ядрами более массивных планет, собирая большое количество газа с диска, чтобы сформировать юпитероподобные газовые планеты-гиганты.
Общество
Козак допустил подорожание импортных автомобилей в России
Вице-премьер России Дмитрий Козак не исключает, что в 2020 году могут увеличиться цены на импортируемые в Россию автомобили.
Спорт
Российским спортсменам увеличили премии за медали на крупных турнирах
Правительство России увеличило размеры премий победителям и призерам крупных международных соревнований о олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.
Армия и оружие