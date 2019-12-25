Экономика
ИнтерфаксРФПИ с партнерами вложат до 2,9 млрд рублей в переработку мусора
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ООО "Сибинвестстрой" и испанская компания Urbaser договорились построить комплекс по сортировке, обработке и размещения мусора в Калининградской области, сообщил фонд. Партнеры инвестируют в проект до 2,9 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области. Об этом РБК сообщил представитель РФПИ.РБК01:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек
Спорт
Кабмин увеличил премии за медали на престижных спортивных состязаниях
Правительство России приняло решение увеличить размеры премий, выплачиваемых победителям и призёрам престижных спортивных соревнований.
Происшествия
На трассе «Скандинавия» после массового ДТП ввели реверсивное движение
Повреждённые машины частично заняли проезжую часть. Было решено организовать реверсивное движение транспорта.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына
Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.
Происшествия
На российских полицейских завели дело за отказ найти подростка
В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, из-за халатности которых погиб похищенный подросток.
Политика
«Северный поток-2» заморозят на 6 лет
Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Происшествия
На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом
В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Политика
Путин рассказал, как вырастут пенсии военных
Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года.
Экономика
Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов
Доля граждан, не имеющих возможность открыть вклад из-за нехватки денег, выросла по сравнению с 2017 годом.
Политика
Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев
Культура
Умерла автор главной песни из сериала «Друзья»
Алли Уиллис была двукратным лауреатом премии "Грэмми" за работу над музыкой к мюзиклу "Цветы лиловые полей" и фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" с Эдди Мерфи.
Здоровье
Минздрав изменит правила посещения пациентов в больницах
Минздрав вынес на общественное обсуждение новые правила посещения пациентов в стационарах.
Происшествия
Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле
"В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.
Происшествия
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15
Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15.
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Политика
В фонде Горбачёва назвали выдумкой его обещания по вопросу Курил
Утверждалось, что советский лидер признал территориальную проблему в отношениях с Японией, которую ранее Советский Союз отвергал.
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Армия и оружие
Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия
Политика
Путин назвал недостаточными темпы роста экономики России
Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что считает недостаточными темпы роста экономики страны.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Политика
Лукашенко оценил возможное вступление Украины в НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно отнесся к возможному вступлению Украины в НАТО.
Наука
Фотон телепортировали с одного чипа на другой чип
В 2014 году ученые уже производили квантовую телепортацию фотона – в пределах одного кремниевого чипа.
Кино
На Netflix вышел долгожданный сериал «Ведьмак»: рецензия
Netflix, kinopoisk.ru Фото: Сюжет Сериал основан на цикле книг польского писателя Анджея Сапковского "Сага о ведьмаке".
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.