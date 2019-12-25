Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области. Об этом РБК сообщил представитель РФПИ.

с чего всё началось

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ООО "Сибинвестстрой" и испанская компания Urbaser договорились построить комплекс по сортировке, обработке и размещения мусора в Калининградской области, сообщил фонд. Партнеры инвестируют в проект до 2,9 млрд рублей.

РФПИ с партнерами вложат до 2,9 млрд рублей в переработку мусора

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