Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРФПИ с партнерами вложат до 2,9 млрд рублей в переработку мусора

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ООО "Сибинвестстрой" и испанская компания Urbaser договорились построить комплекс по сортировке, обработке и размещения мусора в Калининградской области, сообщил фонд. Партнеры инвестируют в проект до 2,9 млрд рублей.
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В Калининградской области в 2022 году запустят комплекс по сортировке мусора

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