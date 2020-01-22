Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет инвестировать в проекты с участием только российских соинвесторов, сообщил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев. Сейчас РФПИ может инвестировать только при условии привлечения минимум 1 руб. иностранных инвестиций на 1 руб. вложений самого фонда.

РФПИ сможет участвовать в проектах без иностранных инвесторов

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