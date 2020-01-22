Экономика
КоммерсантъРФПИ сможет участвовать в проектах без иностранных инвесторов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет инвестировать в проекты с участием только российских соинвесторов, сообщил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев. Сейчас РФПИ может инвестировать только при условии привлечения минимум 1 руб. иностранных инвестиций на 1 руб. вложений самого фонда.
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РФПИ отобрал более 10 «крайне надежных» проектов для инвестирования средств ФНБ
Интерфаксвчера в 13:30
Сделка ОПЕК+ увеличила средства ФНБ почти в два раза до 7,7 трлн рублей
Российская газетавчера в 07:30
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"Новатэк" планирует запуск четвертой линии завода "Ямал СПГ" в первом полугодии 2020 года, заявил на брифинге в рамках Всемирного экономического форума в Давосе глава "Новатэка", основного акционера проекта, Леонид Михельсон.
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Быковская остается министром здравоохранения.