Финансы

ТАССТАССБанк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
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Эльвира Набиуллина
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42

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Газета.Ru25 октября в 11:07
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Общество

Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
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В сети появилось шпионское видео с новым поколением Mercedes-Benz S-Class.
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Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату

"Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.
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Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019

Например, есть такие нейтронные звезды, на поверхность которых падает вещество, накапливается, а после достижения определенного критического уровня происходит мощнейший термоядерный взрыв, в котором за секунды сгорает несколько лунных масс.
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