Финансы
ТАССБанк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 25 октября в 17:42
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МСП Банк готов расширить кредитование для бизнеса с учетом снижения ключевой ставки
ТАСС25 октября в 12:48
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Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Происшествия
Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников
Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
Армия и оружие
Колонна американских солдат вернулась в Сирию из Ирака
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Общество
На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти
На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Происшествия
На Алтае объявили траур по жертвам страшного ДТП
После ДТП с восемью погибшими на границе Топчихинского и Калманского районов Алтайского края правительство региона объявило 28 октября днем траура.
Космос
Селфи актрисы свалилось с неба на ферму
В рамках рекламной кампании «SpaceSelfie» Samsung отправил 24 октября этого года в стратосферу фотографию актрисы Кары Делевин, снятую на смартфон Galaxy S10 Plus.
Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Авто
Новый компакт-кросс Toyota Raize показали на первом снимке
Новый малогабаритный паркетник Toyota, о котором впервые заговорили прошлым летом, практически рассекречен.
Общество
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Авто
Появилось шпионское видео с новым Mercedes-Benz S-Class
В сети появилось шпионское видео с новым поколением Mercedes-Benz S-Class.
Экономика
Сбербанк запустил для физлиц переводы в адрес юрлиц по всему миру
Сбербанк России запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Происшествия
Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату
"Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.
Авто
Lamborghini анонсировала гоночный суперкар
Компания Lamborghini готовит к премьере топ-модель бренда, разработка которой ведется совместно с заводской гоночной командой Squadra Corse.
Общество
Депутаты предложили установить сроки снятия тонировки с автомобиля
Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о сроках, которые будут отведены на снятие не отвечающей норме тонировки со стекол автомобиля.
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщают РИА «Новости».
Кино
28 октября празднуют день рождения мультиков
28 октября 1892 года художник и изобретатель Эмиль Рейно публично продемонстрировал в Париже «оптический театр» с помощью запатентованного им праксиноскопа (от греческих слов πράξιν— «действие» и σκοπέω — «смотрю») — прибора для демонстрации движущихся рисунков.
Космос
Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019
Например, есть такие нейтронные звезды, на поверхность которых падает вещество, накапливается, а после достижения определенного критического уровня происходит мощнейший термоядерный взрыв, в котором за секунды сгорает несколько лунных масс.
Общество
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
В очередном выпуске программы «О самом главном» Мясников проинформировал телезрителей о том, что астматики и сердечники, а также люди пожилого возраста с избыточным весом и повышенным холестерином не должны принимать аспирин, им это даже опасно.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Шоу-бизнес
Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Анна Семенович и другие артисты поздравили Муз-ТВ с 23-летием
Телеканал поздравили Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Анна Семенович и другие артисты.
Общество
Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления
Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
Политика
МИД РФ: западная политика изоляции РФ провалилась
Заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров заявил, что саммит Россия - Африка показал всю неэффективность попыток Запада изолировать российское государство.
Авто
В Сети показали, как НИВА ускоряется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Политика
Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.