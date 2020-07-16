Коронавирус
РИА НовостиРФПИ в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение «Авифавиром»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение препаратом от коронавируса "Авифавир", после он может появиться в аптеках по рецепту, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Получение разрешения на использование препарата в амбулаторном режиме ожидается в конце месяца, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе пресс-конференции, проходящей в режиме онлайн.ТАСС06:45
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