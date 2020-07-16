Получение разрешения на использование препарата в амбулаторном режиме ожидается в конце месяца, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе пресс-конференции, проходящей в режиме онлайн.

с чего всё началось

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение препаратом от коронавируса "Авифавир", после он может появиться в аптеках по рецепту, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

РФПИ в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение «Авифавиром»

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