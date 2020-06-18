Коронавирус
Газета.RuРФС анонсировал расследование по факту заражения игроков «Ростова»
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) намерены расследовать ситуацию с заражением игроков "Ростова" коронавирусом.
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Общество
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram
Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
РИА Новости 08:03
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 10:56
Хоккей
Второй бомбардир АХЛ может перейти в «Авангард»
Спорт-Экспресс 10:18
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv вчера в 00:52
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
Российская газета 10:12
Политика
Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине
Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал обвинения властей Германии в адрес российской стороны, касающиеся убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
RT на русском 12:07
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Политика
Собянин вслед за Песковым заявил об отсутствии олигархов в России
Мэр Москвы Сергей Собянин вслед за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым заявил об отсутствии олигархов в России.
Lenta.ru 09:41
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:41
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru 11:26
Шоу-бизнес
Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
Энергетика
Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа
Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России.
MOS.news 08:11
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Фигурное катание
ISU официально вернулся к прежней системе оценок элементов
Как сообщается на официальном сайте ISU, в сезоне-2020/21 будет действовать прежняя система оценок элементов.
Спорт день за днем 12:45
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача
Кардиолог и телеведущий Александр Мясников на странице в Instagram объяснил подписчикам, по каким критериям можно распознать плохого врача.
Дни24 12:52
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета 12:58
Энергетика
ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Армия и оружие
На Украине проводят испытания ракетного комплекса «Нептун»
Одесса, Украина, 17 июня 2020, 13:45 — REGNUM В Одесской области Украины на полигоне «Алибей» продолжаются испытания ракетного комплекса «Нептун», сообщила 17 июня пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM вчера в 06:45
Политика
Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции
17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования.
RT на русском 12:03
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 16 июня в 02:26
Шоу-бизнес
Тучная актриса раскрыла секрет похудения за четыре дня
Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson) сбросила три килограмма за четыре дня и раскрыла секрет быстрого похудения.
Lenta.ru вчера в 12:30