Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРФС анонсировал расследование по факту заражения игроков «Ростова»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) намерены расследовать ситуацию с заражением игроков "Ростова" коронавирусом.
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