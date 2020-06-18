Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРФС анонсировал расследование по факту заражения игроков «Ростова»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) намерены расследовать ситуацию с заражением игроков "Ростова" коронавирусом.
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Готовимся к долгожданному рестарту РПЛ, вспоминаем работу Капелло в сборной России. Лучшие тексты 18 июня

Матч ТВ16:20

Просто бизнес. «Сочи» отказывает в переносе матча объявившему карантин «Ростову»

ТАСС Спорт14:14

Генсек РФС назвал условие переноса матча «Сочи» — «Ростов»

Sport.ru08:28

РФС сравнил карантин в «Ростове» с ЧП, но игра с «Сочи» может состояться

РИА Новости12:05

«Для переноса матча „Сочи“ — „Ростов“ есть одна резервная дата. Но нужно согласие клубов»

Спорт-Экспресс12:05

«Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча

Sports.ru07:28

Кого пустят на стадионы РПЛ, покажут ли игры бесплатно и что будет с «Ростовом»?

Чемпионат09:20
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 18:05, Ашберн
Общество

В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование

Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
Уральский меридиан 09:59
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Футбол

ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»

Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
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Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
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Политика

Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом

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PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов

На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
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Общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в результате разблокировки мессенджера Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, при этом принцип сохранности личных данных в Telegram останется неизменным.
РИА Новости 16:58
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к гражданам, в котором будет говорить о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.
Деловое.ТВ 02:27
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
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Происшествия

Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию

REGNUM вчера в 08:29
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Политика

Оскорбивший Путина грузинский журналист отказался извиняться

Грузинский журналист Георгий Габуния, оскорбивший в июле 2019-го российского президента Владимира Путина, отказался извиняться за свои слова.
Lenta.ru вчера в 17:11
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Общество

Сын Никиты Хрущева скончался в США

В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия 16:55
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Футбол

«Валенсия» с Черышевым проиграла «Реалу» в матче Примеры

«Валенсия» потерпела поражение от мадридского «Реала» в матче 29-го тура испанской Примеры.
RT на русском 18:00
Общество

Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье

РБК 11:59
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Шоу-бизнес

Развод и 1,5 млн на дочку: Пелагея требует алименты от Телегина

Пелагея обратилась в суд с иском «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка», и скорее всего речь будет идти о фиксированных ежемесячных выплатах, поскольку четверть дохода хоккеиста составляет, по данным «КП», порядка 1,5 млн рублей, и эту сумму адвокат спортсмена будет пытаться сбить.
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Технологии

В России создали технологию для полного отказа от бумажных чеков

Российский банк Тинькофф создал технологию для полного отказа от бумажных чеков. Она обеспечит переход на электронные чеки.
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Происшествия

Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса грозит смертная казнь

РИА Новости вчера в 16:48
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
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Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
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Экономика

ЦБ запретит физлицам быть инвесторами при санации банков

Центробанк намерен запретить привлекать физических лиц в качестве инвесторов при санации банков с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
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Общество

В польском замке обнаружили тайник с серебром нацистов

Археологи проводили работы в королевском замке польского города Новы-Сонч, который был оккупирован во время Второй мировой войны нацистами.
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Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд

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Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Газета.Ru 16:09
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Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК 09:13
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Армия и оружие

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
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Игры

Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен

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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Путин высказался о роли Сталина

Президент России Владимир Путин высказал свою точку зрения о фигуре советского лидера Иосифа Сталина.
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Общество

ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта

В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
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Общество

В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
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