Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРФС анонсировал расследование по факту заражения игроков «Ростова»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) намерены расследовать ситуацию с заражением игроков "Ростова" коронавирусом.
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Уткин осудил «Сочи» за отказ от переноса матча с «Ростовом»

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В РФС приняли решение по «Ростову»

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«Случай с „Ростовом“ — ЧП. В Сочи могут полететь только те, кто не на карантине». Прядкин и Алаев — о рестарте РПЛ

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«Ростову» могут засчитать поражение в матче с «Сочи». Комментарий РФС

Спорт-Экспресс07:41
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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Экономика

НДФЛ для богатых может вырасти до 15%

Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают.
Газета.Ru 05:57
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Политика

Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
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Общество

Попова рассказала, когда Россия откроет границы

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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

РБК 09:07
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Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
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Политика

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Интерфакс 07:11
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Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
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Общество

Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит

Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
Московский Комсомолец вчера в 08:36
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Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
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Футбол

РФС извинился перед Федуном за ошибку в регламенте

РФС принес извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну за ошибку в регламенте, приведшую к тому, что место проведения полуфинала Олимп Кубка России «Зенит» – «Спартак» пришлось определять на исполкоме организации.
Спорт день за днем 09:31
Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Единоборства

Глава UFC назвал четвёрку величайших бойцов в истории

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News.ru 03:03
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Политика

Болтон отказался считать Трампа серьезным соперником для Путина

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал отношения президента его страны Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
Московский Комсомолец 09:07
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Энергетика

«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.
RT на русском 09:10
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Политика

Вучич заявил, что для любого решения по Косово нужно согласие России

В ходе встречи Александр Вучич указал, что «одна вещь ясна – если бы когда-либо каким-либо образом дойдет до любого решения по Косово, для любого решения нужно будет согласие РФ, из-за Совбеза ООН и из-за того, что мы не хотим, чтобы со всеми другими проконсультировались, а с Россией – нет».
Страна Советов on-line 10:06
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Общество

Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»

Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
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Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК 09:13
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Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
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Киберспорт

Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

News.ru вчера в 05:59
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
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Общество

В России начались испытания вакцины от коронавируса

После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов.
РИА Новости 07:06
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Политика

Президент Азербайджана не приедет на парад Победы в Москву

РБК 08:33
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Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
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Общество

Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
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Экономика

Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС

Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
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Наука

Робота со съедобным хоботом создали в Австрии

Откушенный кусочек хобота не несет угрозы, чего не скажешь о датчиках и электронике.
Evo-rus.com 16 июня в 05:43
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Футбол

«Челси» объявил о трансфере Тимо Вернера

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Утром 21 июня жители Дона смогут наблюдать солнечное затмение

Don24 03:24
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Общество

Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
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Как работают Яндекс.Новости?
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