Коронавирус
Газета.RuРФС анонсировал расследование по факту заражения игроков «Ростова»
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) намерены расследовать ситуацию с заражением игроков "Ростова" коронавирусом.
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Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Общество
Адвокат Ефремова заявил о смене позиции семьи Захарова по компенсации
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсудить денежную компенсацию, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, 17 июня сообщает «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 08:26
Футбол
Президент «Ростова» высказался о позиции «Сочи», отказавшегося переносить матч 23-го тура РПЛ
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о ситуации вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
RT на русском 09:48
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
Роскомнадзор разблокирует Telegram
Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снимает ограничение доступа к мессенджеру Telegram, сообщает сайт регулятора.
Ведомости 08:35
Здоровье
Физические нагрузки спасают по 4 млн жизней каждый год
Британские исследователи пришли к выводу, что достаточное количество физических нагрузок поможет предотвратить примерно 4 млн преждевременных смертей в мире.
MedikForum.ru 07:10
Кино
Вышел тизер сериала «Проклятая» по книге Тома Уилера
Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер сериала «Проклятая», основанная на одноимённом романе Тома Уилера.
News.ru 09:45
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
Футбол
Гвардиола обеспокоен травмой Гарсии. Игрока унесли с поля на носилках
Soccer.ru вчера в 19:36
Футбол
У бывшего тренера «Барселоны» обнаружили неизлечимую болезнь
«Сельта» и «Барселона» обратились к бывшему тренеру со словами поддержки.
Матч ТВ 08:56
Общество
Глава СПЧ объяснил слова о чипировании людей: уже происходит
Глава СПЧ Валерий Фадеев в эфире одной из радиостанций порассуждал о чипировании и связанных с этим опасностях.
Московский Комсомолец вчера в 08:36
Политика
Володин убежден, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.
ТАСС 09:04
Общество
Собянин: ситуация в Москве улучшается каждую неделю
«Несмотря на увеличение людей на улицах, на дорогах, открытие целого ряда предприятий, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:30
Армия и оружие
Опубликовано видео, как российские военные прорвались через американский блокпост
Вечерний курьер 01:56
Экономика
Число новых заявок на пособие по безработице в США составило 1,5 млн
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 13 июня, уменьшилось на 58 тыс. и составило 1,508 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.
Интерфакс 09:21
Происшествия
Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали
Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
Lenta.ru 07:07
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Экономика
В ЦБ заявили, что некоторые банки могут уйти с российского рынка
Некоторые банки на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса могут уйти с российского рынка, однако это не повлияет на банковский сектор, заявил руководитель службы текущего банковского надзора ЦБ Богдан Шабля на съезде Ассоциации российских банков (АРБ).
ТАСС 08:40
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Происшествия
Пытавший мальчика многочасовым стоянием на гречке россиянин объяснился
Житель Омска Сергей Казаков, который ставил восьмилетнего пасынка коленями на гречку и заставлял часами стоять на крупе, объяснил свой поступок попыткой воспитать из ребенка мужчину.
Lenta.ru 08:22
Политика
Суд начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Порошенко
Печерский суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко.
Интерфакс 09:59
Общество
Началось тестовое электронное голосование
Запись на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:13
Здоровье
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
Здоровье
Артисты исполнят гимн омским медикам
Праздничная программа приурочена ко Дню медицинского работника.
12 Канал Омск 04:33
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в серии пенальти и завоевал Кубок Италии
Спорт день за днем вчера в 17:21
Энергетика
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45