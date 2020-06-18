Коронавирус
Газета.RuРФС анонсировал расследование по факту заражения игроков «Ростова»
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) намерены расследовать ситуацию с заражением игроков "Ростова" коронавирусом.
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Происшествия
В жилом доме в Москве открыли стрельбу
На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 09:14
Политика
Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
Политика
Путин призвал «построить новую глобальную иерархию»
Москва, 18 июня 2020, 22:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал лидеров стран, победивших фашизм, «построить новую глобальную иерархию» на основе принципов, заложенных после Победы в 1945 году.
REGNUM 15:56
Общество
Сын Никиты Хрущева скончался в США
В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия 16:55
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей
В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
Srnsk 03:07
Общество
Аттестаты, выданные до 11 июня, признают действительными
«Установить, что аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году, утвержденными настоящим приказом, и выданные в 2020 году до дня вступления в силу настоящего приказа, являются действительными», — говорится в проекте.
Поступи Онлайн 08:04
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM вчера в 08:29
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru 16:09
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
Политика
Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
РИА Новости 15:54
Кино
Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
Олег Борецкий ушел из жизни на 57-м году жизни.
Evo-rus.com 09:11
Шоу-бизнес
Меган Фокс перестала скрывать роман с Machine Gun Kelly
После разрыва звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» сблизился с 25-летней моделью Кортни Стодден, а его супруга, которая и стала инициатором разрыва, начала встречаться с 30-летним рэпером Machine Gun Kelly, он же Колсон Бэйкер.
ОК! 16 июня в 08:54
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:39
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Происшествия
На складе в Мурманске произошел взрыв
По предварительной информации, взорвались баллоны с селеном. Пожар произошел на территории «Мурманэнергосбыт».
НТВ 15:02
Технологии
Павел Дуров обвинил Apple и Google в высоком налогообложении
Основатель популярного мессенджера Telegram обвинил американские компании Apple и Google в том, что они взимают с разработчиков приложений слишком высокую комиссию.
Ридус 04:55
Общество
Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Ереван, 18 июня 2020, 16:53 — REGNUM Апелляционный суд Еревана освободил из-под стражи бывшего президента Армии Роберта Кочаряна.
REGNUM 09:53
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
РБК вчера в 13:17
Кино
Появился небольшой тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера
В сети появился небольшой тизер «Лиги справедливости» Зака Снайдера, который представляет собой отрывок из фильма.
Игромания.ру 12:18
Политика
Пропал главный конкурент Лукашенко на президентских выборах
В штабе кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико заявили, что он перестал выходить на связь.
Московский Комсомолец 03:48
Общество
В Саратовской области режим самоизоляции продлен до 30 июня
Изменения начинают действовать с 22 июня Все остальные действующие запреты, ограничения и рекомендации продлены до 30 июня.
Саратов 24 12:04
Гаджеты
В сеть выложили фото LEGO-набора классической видеокарты Nvidia GeForce 256
Вашингтон, 17 июня 2020, 21:19 — REGNUM Опубликованы фотографии LEGO-версии видеокарты GeForce 256, которую компания Nvidia выпустила в 1999 году.
REGNUM вчера в 14:19
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru вчера в 04:07
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 17:00
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
Общество
Сотрудник ПСО выгнал Сергея Гусева из мэрии Охи
Напомним, несколько часов назад городской суд принял решение, что Гусеву "немедленно" необходимо перестать быть главой администрации, потому что его правление "влечет риски экономике района и подрывает доверие граждан к институтам противодействия коррупции в Российской Федерации".
Сахалин.Инфо 03:50
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача
Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
Evo-rus.com 09:26
Происшествия
Полицейские США пожелали выздоровления пострадавшим в Москве коллегам
Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл в понедельник.
Говорит Москва вчера в 12:48
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 03:11