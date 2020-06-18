Коронавирус
Газета.RuРФС анонсировал расследование по факту заражения игроков «Ростова»
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) намерены расследовать ситуацию с заражением игроков "Ростова" коронавирусом.
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Происшествия
Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали
Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
Lenta.ru 07:07
Авто
Tesla выпустила электрокар с рекордным запасом хода
Добиться увеличения запаса хода специалисты компании смогли благодаря изменению алгоритмов работы рекуперативного торможения и использованию более лёгких материалов, впервые применённых на Model 3 и Model Y. Кроме того, были установлены специальные колёса с уменьшенным на 2% сопротивлением качению.
Somanyhorses 16 июня в 10:52
Экономика
«ИТ-ГРАД» и Kraftvaerk договорились о сотрудничестве для цифровизации российского бизнеса
Партнеры будут способствовать цифровой трансформации российского бизнеса с помощью систем Kraftvaerk, размещенных в облаке "ИТ-ГРАД".
ComNews.ru 19:30
Экономика
Титов попросил ЦБ увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2%
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину увеличить лимиты госпрограммы кредитов под 2% на поддержку занятости и сделать их доступнее для бизнеса.
РИА Новости 18:07
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС 18:05
Происшествия
Адвокат назвал отношение семьи Захарова к компенсации от Ефремова
RT на русском 18:19
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Политика
К чему приведёт тройное унижение Антона Силуанова?
Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM Оказывается и да, и нет.
REGNUM 09:35
Политика
Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой
Французский маршал Филипп Петен, советский военачальник Андрей Власов, лидер украинских националистов Степан Бандера и норвежский правитель Видкун Квислинг были предателями, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 14:37
Политика
Песков объяснил выбор издания для публикации статьи Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему статья главы государства Владимира Путина «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была размещена в американском издании The National Interest.
Известия 17:20
Экономика
Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа
Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
Народные новости 09:00
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
Кино
Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»
Стал доступен титульный лист черновика сценария с намеками на сюжет.
Киноафиша России 05:09
Политика
Путин оценил слова Зеленского о вине СССР в развязывании войны
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Зеленский приехал в Польшу и уравнял Советский Союз с нацистской Германией, обвинив СССР в сговоре с Гитлером для развязывания войны.
REGNUM 14:39
Политика
Соперника Лукашенко на выборах доставили на допрос
Экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, планирующего принять участие в выборах президента Республики Беларусь, доставили на допрос вместе с сыном Эдуардом, сообщает в телеграм-канале Белтелерадиокомпании .
ИжевскИнфо.РУ 06:39
Футбол
«Сочи» проведет двусторонку в случае отмены игры с «Ростовом»
Футбольный клуб "Сочи" проведет двусторонку в случае отмены игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова".
Газета.Ru 17:18
Футбол
Кузбасские спортивные школы получат деньги за подготовку Головина
VSE42.RU вчера в 11:52
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Музыка
Онлайн-концерт южнокорейской группы BTS стал крупнейшим в мире
Концерт южнокорейской группы BTS «Bang bang con: the live», который прошел в онлайн-формате, собрал около 756 тысяч зрителей.
Культуромания 02:59
Космос
SpaceX построит плавучий космодром
SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле.
Ореанда-Новости вчера в 08:32
Общество
В столичных МФЦ отменили предварительную запись
В многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы" с четверга, 18 июня, отменяется предварительная запись для посетителей, которая была введена в рамках режима повышенной готовности.
Интерфакс 09:31
Транспорт
Светофор на Мира — Крайней переводят в трехфазный режим работы
Сахалин.Инфо 19:37
Экономика
МФО продают займы коллекторам после одобрения кредитных каникул
Сегодня, 18 июня 2020 года, стало известно, что отдельные микрофинансовые организации (МФО) в мае этого года недобросовестно поступали с заёмщиками, продавая их займы коллекторам сразу после одобрения кредитных каникул.
Саминвестор 07:06
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
В МИД РФ оценили планы Японии в отношении американских комплексов ПРО
Дальнейшие действия японских властей, которые объявили о приостановке развертывания на своей территории американских комплексов ПРО Aegis Ashore, будут отслеживать российские власти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 июня в ходе брифинга.
ИА Красная Весна вчера в 11:44