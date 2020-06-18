Коронавирус
Rambler News ServiceРФС проведет расследование по факту вспышки коронавируса в ФК «Ростов»
Российский футбольный союз (РФС) совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) проведет расследование по факту вспышки коронавируса среди игроков «Ростова», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.
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Футбол
«Ростов» может отправить на игру с «Сочи» игроков 2003 года рождения
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Задержанного по делу Белгазпромбанка главного соперника Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктора Бабарико отправили в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии.
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Посольство РФ отреагировало на вызов российского дипломата в МИД Литвы
В посольстве России в Литве отреагировали на вызов в литовское Министерство иностранных дел и выразили недоумение гипертрофированным подходом Вильнюса к оценке исторических событий.
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ФСБ опровергла свое участие в освобождении захваченного монастыря
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Драйв вчера в 03:07
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
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С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного
Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
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Известный российский промоутер и глава Fight Nights Global Камил Гаджиев дал интервью Sport24, в котором прокомментировал гипотетический бой между бывшим фигуристом Евгением Плющенко и оппозиционером Алексеем Навальным.
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Человек погиб в съехавшей в Кенон машине в Чите
Один взрослый погиб в съехавшей в воду озера Кенон машине вечером 18 июня.
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Миф о пуленепробиваемости автомобилей был опровергнут
Эксперты концерна «Калашников» проверили, является ли миф о пуленепробиваемости автомобилей правдой.
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В связи с растущей популярностью кроссоверов, IIHS призывает мировые бренды сделать дизайн передней части безопаснее.
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Чиновника мэрии Иркутска арестовали по подозрению в получении взятки
Отмечается, что следственным отделом по Октябрьскому району предъявлено обвинение начальнику департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере").
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Российский банк Тинькофф создал технологию для полного отказа от бумажных чеков. Она обеспечит переход на электронные чеки.
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Нерюнгри, Якутия, 19 июня 2020, 03:43 — REGNUM Глава Нерюнгринского района Якутии Виктор Станиловский госпитализирован с подозрением на вирусную пневмонию.
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Общество
В Приморье за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с коронавирусом умерли в Приморье, общее число летальных исходов в регионе достигло 32, сообщило правительство региона.
РИА Новости 20:39