Российский футбольный союз (РФС) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут расследование по факту заражения игроков «Ростова» COVID-19, передаёт РБК. Напомним, результаты последнего тестирования на коронавирус членов ФК «Ростов» показали, что шесть игроков заражены COVID-19.

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