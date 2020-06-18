Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРФС анонсировал расследование после заражения игроков «Ростова»

Российский футбольный союз (РФС) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проведут расследование по факту заражения игроков «Ростова» COVID-19, передаёт РБК. Напомним, результаты последнего тестирования на коронавирус членов ФК «Ростов» показали, что шесть игроков заражены COVID-19.
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