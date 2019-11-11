Глава судейского департамента Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал о том, сколько времени готово руководство союза предоставить на решение проблем с судейством в чемпионате России.

РФС дал Егорову время до конца года на решение проблем с судейством

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