Глава судейского департамента Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал о том, сколько времени готово руководство союза предоставить на решение проблем с судейством в чемпионате России.

РФС дал Егорову время до конца года на решение проблем с судейством

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу» Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.

Политика О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.

Общество «Почта России» сократит сроки доставки посылок "Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.

Происшествия В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.

Происшествия Актер Огурцов стал фигурантом дела в отношении экс-начальника ЦСКА Актер Алексей Огурцов допрошен следствием в статусе подозреваемого в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн рублей.

Политика Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими» Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.

Здоровье Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.

Футбол Наставник «Ювентуса» призвал поблагодарить Роналду за игру с «Миланом» Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри заявил, что Роналду пожертвовал собой в матче 12-го тура чемпионата Италии против "Милана" (1:0), сообщает Football Italia.

Происшествия СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.

Авто Объявлены цены на Lada Vesta с вариатором «АвтоВАЗ» объявил цены на LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем 1,6-литровым Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.

Армия и оружие RAND проанализировала, в каких войнах Россия может принять участие Американская некоммерческая организация RAND оценила, где и при каких условиях Москва могла бы вмешаться снова, анализируя факторы, которые определяют принятие Россией решений о вмешательстве.

Шоу-бизнес Максим Фадеев отправится с артистами лейбла в кругосветное путешествие В конце октября 51-летний Максим Фадеев неожиданно расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.

Шоу-бизнес Басков не приехал на «Золотой граммофон» в Петербурге После концерта артист отправился в аэропорт, но самолет не вылетел вовремя. Об этом басков рассказал в своем Instagram 11 ноября.

Политика Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Здоровье Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.

Происшествия В Кремле назвали актом безумия убийство девушки доцентом СПбГУ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актом безумия и сумасшествием убийство доцентом Санкт-Петербургского государственного университета историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.

Теннис Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).