Футбол

РБКРБКРФС дал Егорову время до конца года на решение проблем с судейством

Глава судейского департамента Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал о том, сколько времени готово руководство союза предоставить на решение проблем с судейством в чемпионате России.
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